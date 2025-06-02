Лукашенко поїхав кланятись Сі Цзіньпіню. Чи дозволить Китай повторити наступ з Білорусі 2022 року

Китай поставив хрест на планах Путіна?

Росія не буде наступати на Україну з території Білорусі у 2025 році. Китай забороняє Лукашенку повторювати сценарій 2022 року, коли під приводом навчань російські війська зайшли на українську територію.

Про це заявив журналіст, нардеп та колишній радник голови МВС Вадим Денисенко. За його словами, питання російсько-білоруських навчань влітку 2025 року та перекидання військ більше не актуальні.

"Лукашенко з триденним візитом знаходиться в Китаї. Якщо коротко, головний результат цього візиту для нас: ніякого наступу росіян з території Білорусі нема і не буде. Тому питання російсько-білоруських навчань, перекидання військ і т.д. — більше не актуальні. Китай жорстко заборонить Лукашенко повторювати 2022 рік.і Лукашенко не посміє не послухатися", — йдеться у дописі.

Коли Денисенка попросили пояснити, чому він такий впевнений у цьому, він відповів: "Це виходить з логіки Китаю по відношенню до Білорусі, як країна, яка мала бути одним з вікон в Європу".

На думку Денисенка, Пекін заборонить Лукашенку повторювати 2022 рік, тому що Китаю не потрібне посилення Росії. "Не потрібна анексія Білорусі (другий захід з Білорусі — ставить хрест на відносній самостійності Мінська)".

Раніше президент Володимир Зеленський попереджав про можливість масштабних російсько-білоруських навчань влітку 2025 року. Він казав, що Росія готується до повторення сценарію 2022 року, коли Росія використала білоруську територію для вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Росія могла почати літній наступ на Україну. Що кажуть військові та яка ситуація на карті