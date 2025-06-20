Опора российской агрессии: эксперты оценили, что Украине делать с Китаем

В разрыве отношений с Китаем есть и преимущества, и недостатки

Почти 500 дронов атаковали Киев в ночь на 10 июня – самая масштабная воздушная атака России с начала года. Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что при нынешних темпах производства враг может удвоить этот объем. Разборка обломков обнаруживает новую реальность: критическую роль в этом играет Китай.

Как отмечает The Economist в расследовании от 19 июня, Пекин стал без преувеличения решающим поставщиком для военно-промышленного комплекса России. Ключевой пример — дроны Shahed, которые Россия производит под маркой "Герань".

Если раньше эти аппараты были наполнены преимущественно американской электроникой, сейчас китайской. Из 15 компонентов, идентифицированных в новейших дронах, всего два — американского происхождения. Антенны, системы наводки, двигатели – все это поступает из КНР. Согласно данным украинской разведки, китайские представители даже присутствуют на производстве беспилотников на территории РФ.

Уже с 2023 года, по информации западных служб, Китай поставляет России не только гражданские дроны и электронику, но отдельные партии артиллерийских снарядов (122 мм, 152 мм) и военные БПЛА. К примеру, китайские мины были зафиксированы на юге Украины. Осенью 2024 года китайские компании помогали РФ создать боевой дрон Garpiya-3 — копию Shahed, тестировавшуюся в КНР. США уже ввели санкции против участвовавших в разработке фирм.

Однако важнейшая поддержка – технологичная. В 2023-2024 годах Китай обеспечил до 90% всех поставок станков в Россию — многие из них являются товаром двойного назначения. Пекин также снабжает химические вещества, волоконно-оптические системы для беспилотников и компоненты для производства взрывчатки. Китай фактически стал главным донором по сохранению российского ВПК в условиях санкций.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт-международник Артур Харитонов. По его словам, утверждения о нейтральности Китая давно не соответствуют действительности:

"Китай не был нейтральным с 2014-го года. И в 2022-м году он тоже не был нейтральным. В The Economist описывают картину, которая была в течение лет полномасштабного вторжения с учетом динамики. И эта динамика становится все более кричущей. А вот то, что эти факты не признавались, в частности".

По словам эксперта, поддержка со стороны Пекина критическая для продолжения войны:

"Китай – это соучастник российской войны в Украине. Россия способна вести войну благодаря Китаю. Все, что на сегодняшний день делает Россия, начиная от шахидных атак, заканчивая использованием дронов на оптоволокне – это дело рук китайцев", – констатировал он.

Артур Харитонов подчеркнул, что в нынешних условиях Украина должна полностью пересмотреть политику по Китаю:

"Нам необходимо отказаться от всего доктринального наследия режима Януковича, которым мы руководствуемся во взаимодействии с КНР. Это абсолютно нерелевантные стратегии, они враждебны, они нам не нужны. Необходима новая стратегия, более широкая стратегия Украины в отношении Индопацифики. Такие вещи принимаются во всех развитых странах Европейского Союза. Такие вещи принимаются во всех развитых странах Европейского союза. У нас этого нет и это большая беда", – рассказал он.

Свою оценку ситуации также дал дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара. По его словам, Китай не был нейтрален с самого начала войны:

"Несмотря на заявления об уважении к суверенитету и территориальной целостности, Пекин с 2022 года не был беспристрастным посредником. Они фактически помогали России: выросли объемы торговли, товарооборот в 2023 году достиг 240 миллиардов долларов, и значительно увеличился экспорт нефти из РФ в КНР", — сказал КНР.

Хара также отметил, что Китай оказывает России не только экономическую, но и дипломатическую поддержку: не просто не осуждают действия страны-агрессора, но и продвигают альтернативные мирные платформы, противоречащие инициативам Зеленского.

"Кроме того, есть факты поставки компонентов к вооружению и другой продукции, используемой в ВПК РФ", – отметил эксперт.

Относительно возможности пересмотра отношений Украины с Китаем, дипломат отмечает, что все же следует исходить из того, что Китай является важным торговым партнером, к рынку и компонентам для производства оружия, которому Украина нуждается в доступе.

"Они вводили ограничения на дроны, но все равно остаются ключевыми производителями. Поэтому смысла "бить горшки" с ними не следует. Это не изменит их позицию, а лишь повредит Украине", — заявил он.

Относительно вероятности снабжения именно оружия, Хара объясняет позицию Пекина:

"Они не снабжали России оружием по простой причине: они боялись негативной реакции — прежде всего введения американцами и европейцами санкций. Не потому, что они держатся международного права и не хотят, как они говорят, подливать масло в огонь. А потому, что они боялись потерять доступ к европейскому и американскому рынку. кроме морального удовлетворения — резко поступать, потому что практического эффекта мы не получим", – подытожил Хара.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в сети обнародовали публикацию якобы от имени лидера Китая Си Цзиньпина, в которой утверждается, что "мир способен двигаться вперед без США". В этом сообщении, размещенном на неофициальном аккаунте, Соединенные Штаты сравниваются с потерпевшими упадки историческими империями.