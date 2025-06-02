Душити Китай та покарати Кремль: сенатор США Грем вимагає ввести проти Росії санкції до початку саміту G7

Європа та США мають вжити заходів, аби зупинити придбання російської нафти Китаєм та Індією, вважає сенатор

Сенатор від Республіканської партії США та автор законопроєкту про "драконівські санкції" проти Росії Ліндсі Грем заявив, що буде вимагати введення санкцій проти Кремля до початку саміту G7 у Канаді 15 червня. Також він закликав покарати Китай за фінансування російської військової машини – поки що тільки Китай, одного з двох найбільших покупців російської нафти.

Про це повідомляє Bloomberg. Грем у спільній заяві з сенатором від Демократичної партії Річардом Блументалем заявив, що Європа та США мають вжити заходів, аби зупинити придбання російської нафти Китаєм та Індією, які фактично є основними спонсорами продовження війни в Україні.

"До саміту G7 ми сподіваємося узгодити нові санкції у співпраці з європейськими партнерами, аби надіслати Китаю однозначний сигнал", – сказано у заяві.

Видання зазначає, що зараз невідомо, чи готовий президент США Дональд Трамп підтримати жорсткі дії проти Путіна. З одного боку, нещодавно Трамп заявив, що він "незадоволений" Путіним через атаки на Україну, а потім взагалі назвав російського правителя "божевільним". З іншого боку, не так давно Трамп публічно відмовився вводити санкції, а міністр фінансів США Скотт Бессент навіть намагався блокувати схвалення країнами G7 нової "цінової стелі" на російську нафту.

Сам Ліндсі Грем закликав покарати в першу чергу Китай, який допомагає Росії вести війну в Україні. Китай купує російську нафту, фінансуючи таким чином російську військову машину. Китай повинен припинити підтримувати Росію, або зустрітися із наслідками.

"Росія без розбору вбиває чоловіків, жінок та дітей. Настав час для світу рішуче діяти проти російської агресії, притягнувши Китай та інші країни до відповідальності за купівлю дешевої російської нафти, яка підтримує військову машину Путіна. Якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася, змусьте Китай допомогти її припинити", – написав він.

Зазначимо, в американських ЗМІ вважають: Трамп починає розуміти, що дописів в Інтернеті із закликами "Володимире, стоп", спрямованими на російського правителя Володимира Путіна, недостатньо, щоб змусити Кремль до припинення вогню в Україні, не кажучи вже про серйозні реалістичні переговори. Проте з іншого боку, визнають деякі експерти, Трамп погрожував росіянам санкціями, але досі не зробив жодного реального кроку в цьому напрямку.

Тим часом у Сенаті США вже лежить двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії. Він передбачає введення 500% мит на всі товари з країн, які продовжують купувати в Росії нафту, уран, газ та інші енергоносії, а також заборону для громадян США купувати російський суверенний борг. Співавтор документа, сенатор Ліндсі Грем, заявив, що законопроєкт має підтримку 82 сенаторів зі 100 – теоретично, цього достатньо, щоб подолати вето президента США, якщо Трамп надумає борсатися та підігрувати Путіну, відхиляючи проголосований документ.