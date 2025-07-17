Рада призначила нового прем’єр-міністра: хто отримає посади в Кабміні (оновлюється)

В голосуванні щодо відставки Шмигаля жоден депутат не проголосував "проти"

В середу, 16 липня, Верховна Рада України підтримала відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. "За" проголосували 261 народний обранець – ухваливши рішення, вони підтримали відставку всього Кабінету Міністрів. Сьогодні, 17 липня, в Раді відбудеться голосування щодо призначення нового очільника уряду – ним, найімовірніше, стане виконувачка обов’язків міністра економіки України Юлія Свириденко.

"Телеграф" стежить за розвитком подій у Верховній Раді.

11:03 Народна депутатка Софія Федина оприлюднила основні тези виступу Юлії Свириденко у Верховній Раді під час розгляду її кандидатури на посаду Премʼєр-міністерки України. За її словами, Свириденко наголосила, що війна вимагає оновлення підходів і державної політики. Передусім — це покращення забезпечення Збройних сил і стимулювання виробництва озброєння. Вона також акцентувала на підтримці вітчизняного виробника та необхідності пришвидшення приватизації. Серед озвучених ініціатив — запровадження мораторію на перевірки бізнесу. Свириденко заявила, що кожен українець має відчути позитивні зміни, а Україна буде готова "по всіх переможних кластерах".

"Країна чекає від нас дій кожен день", — процитувала слова Свириденко депутатка.

Нардеп Ярослав Железняк опублікував тези промови президента Володимира Зеленського. За його словами, президент говорив переважно загальними фразами, без конкретики. Зеленський подякував Денису Шмигалю за роботу, а також висловив вдячність Свириденко за реалізацію програм "кешбек" та "тисяча Зеленського". Президент наголосив, що уряд має провести аудит усіх домовленостей із партнерами в оборонній сфері, а також перевірити програми стійкості. Окремо він підкреслив, що у зв’язку з підготовкою нових угод зі США необхідно оновити підхід до дипломатичної роботи з цією країною.

Серед завдань для нового уряду Зеленський назвав продовження цифровізації державних процесів і вихід на новий рівень оборонної співпраці з міжнародними партнерами. "З метою повної реалізації всього цього — вношу Свириденко і уряд. Дякую всім", — процитував слова президента Железняк.

Виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді 17 липня. Фото: Залізний нардеп

О 10:30 у будівлі українського парламенту почалося засідання народних депутатів. Як повідомив Олексій Гончаренко, голосування щодо кандидатури Юлії Свириденко триватиме близько годину, далі обранців очікує півторагодинна перерва: "щоб формально зібралася фракція "Слуга народу" та новий прем'єр-міністра подала кандидатури". Потім відбудуться три процедури розгляду: всього оновленого складу Кабміну, міністра оборони та міністра закордонних справ.

Раніше українські ЗМІ, на основі даних джерел, повідомляли, що частина міністрів отримає крісло і в оновленому уряді, частина – працюватиме в дипломатичному секторі. Так, за інформацією УП, а також за даними від Давида Арахамії, Ольга Стефанішина замінить Оксану Маркарову на посаді посла України в США. Денис Шмигаль стане міністром оборони, а Рустем Умеров перейде на посаду до РНБО. Герман Галущенко стане міністром юстиції, а Світлана Гринчук отримає посаду міністра енергетики. Денис Улютін отримає крісло міністра соціальної політики, сім'ї та єдності. Свої посади, за даними джерел, збережуть:

Михайло Федеров (Мінцифра),

(Мінцифра), Сергій Марченко (міністерство фінансів),

(міністерство фінансів), Віктор Ляшко (МОЗ),

(МОЗ), Ігор Клименко (МВС),

(МВС), Наталія Калмикова (міністерство у справах питань ветеранів),

(міністерство у справах питань ветеранів), Андрій Сибіга (МЗС),

(МЗС), Олексій Кулеба (Мінрозвитку).

(Мінрозвитку). Матвій Бідний (міністр молоді та спорту);

(міністр молоді та спорту); Оксен Лісовий (МОН)

З’являться і "нові" обличчя: новостворене міністерство економіки, сільського господарства та екології очолить заступник Юлії Свириденко Олексій Соболєв. Тарас Качка, ще один соратник Свириденко, має очолити євроінтеграційний напрямок. Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у мережі українці жваво обговорюють не лише можливого нового прем’єра, а й правову колізію, яку могла спричинити ця ситуація.