Нового прем’єра мав обирати не Зеленський: як "Слуги" прокоментували "хід" президента

У Верховній Раді різні думки

Міністр економіки Юлія Свириденко може вже невдовзі очолити уряд України. Президент Володимир Зеленський особисто запропонував їй високу посаду під час зустрічі. При цьому в мережі українці обговорюють кандидатуру нового прем’єра так само бурхливо, як і таку собі правову колізію, яка могла виникнути у зв’язку з цим.

"Телеграф" пояснює, що зачепило деяких у мережі, а також розповідає про думку нардепів "Слуги народу" з цього приводу.

Про який правовий нюанс йдеться

Дехто в мережі зауважив, що пропозиція Зеленського могла порушити процедуру призначень, визначену законом. Зокрема про це написав журналіст Сергій Руденко. Він досить бурхливо відреагував, що саме Зеленський повідомив про рішення призначити Свириденко новою главою уряду.

Що каже Конституція України

Згідно зі статтею 114 прем’єр-міністр призначається Верховною Радою України за поданням Президента України.

"Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України вносить президент України на пропозицію коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованій відповідно до статті 83 Конституції України або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України", — говорить закон.

Таким чином процедура має виглядати так: нардепи пропонують президенту кандидата — президент розглядає її та подає пропозицію до Ради — Рада голосує та приймає рішення про призначення.

Деяких користувачів соцмереж збентежило те, що у випадку зі Свириденко призначення може виглядати так, ніби президент обійшов перший пункт і це нібито було саме його рішенням. Хоча, зазначимо, кінцеве рішення все одно приймається саме Радою.

Що кажуть у Раді

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микита Потураєв у коментарі "Телеграфу" заявив, що президент зробив усе правильно, а також запевнив, що попередні неформальні обговорення кандидатури все ж таки були.

"Правильно він усе зробив — він же вносить. А у нас просто були попередні неформальні обговорення — більшість за", — зазначив він.

Тобто нардеп говорить про те, що суто формально навіть цього нюансу було дотримано.

Однак у цей час одне з джерел "Телеграфа" в "Слузі народу" інформацію про обговорення не підтверджує.

"Опитування не проводилося. Не чув, щоб когось питали", — повідомив він.

Ще одне джерело "Телеграфа" в Раді також заявило, що з нардепами з "слуг" це питання нібито ще не обговорювали.

"Шмигаль добре спілкується з нардепами. І хоча його заміну на Свириденко підтримують далеко не всі у фракції, навряд чи "слуги" підуть проти рішення Офісу. З нардепами від "слуг" ще не розмовляли, але зазвичай такі питання проговорюють саме в день голосування, щоб заздалегідь не розгойдувати в човен. І хоча на завтра (вівторок) це питання до порядку денного не внесено, воно таке, що може бути пройдено за кілька годин і змінено, після чого вже промовлятимуть і зміни в Кабміні", — сказало джерело

Нардеп Максим Бужанський у коментарі "Телеграфу" взагалі назвав заяву Зеленського консультаціями та зазначив, що нічого остаточно ще не вирішено.

За його словами, президент, передбачаючи можливу відставку Шмигаля, вирішив провести консультації із кандидатами.

"На даний момент, я так розумію, є тільки пропозиція президента. Коли Кабмін відправлять у відставку, тоді зберемося і послухаємо ще пропозиції. Може вони з’являться всередині фракції. Якщо не буде, то подаватимемо за належною процедурою ту кандидатуру, яку пропонує президент", — каже Бужанський.

Тобто, за словами Бужанського, йдеться не про відхід від процедури, а про додавання до неї нульового пункту — пропозицію Зеленського.

"Процес ще не завершено. Процес триває", — додав нардеп.

Коли Свириденко може бути призначено главою уряду

Джерела "Телеграфа" в "СН" кажуть, що відставка Шмигаля може відбутися вже в середу, а голосування за новий уряд — у четвер (17 липня).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про Свириденко, яка може очолити уряд.