Український уряд очолить жінка: хто вона і що про неї відомо (фото)

Чиновниця може стати другою жінкою-прем’єром в історії незалежної України

Як і прогнозували джерела "Телеграфа", в Україні буде зміна глави уряду. Нинішній перший віцепрем’єр, міністр економіки Юлія Свириденко може змінити на прем’єрській посаді Дениса Шмигаля.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму telegram-каналі. Він повідомив, що провів зустріч зі Свириденком та запропонував їй очолити новий склад Кабінету міністрів України.

"Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Чекаю на представлення програми дій нового уряду найближчим часом", — написав Зеленський.

Зустріч Зеленського та Свириденко

За словами президента, вони обговорили програми зміцнення економічного потенціалу, підтримки українців та розширення виробництва зброї.

Хто така Юлія Свириденко

Як відомо, чиновниця народилася 1985 року у Чернігові. Кар’єрний шлях вона розпочала у 2008 році з посади економіста в українсько-андоррському підприємстві АТ "АМП", а вже через три роки очолила Постійне представництво Чернігова у місті Усі (Китай).

Юлія Свириденко зустрілася із Зеленським

У 2015 році Свириденко стала радницею голови Чернігівської ОДА. 2020 року стала заступником міністра економіки, а через рік отримала посаду міністра.

Саме вона підписала угоду щодо мінеральних ресурсів із США, якою буде створено фонд з видобутку рідкісноземельних металів в обмін на подальшу допомогу Вашингтона українській армії.

Юлія Свириденко

Чиновниця неодноразово представляла Україну на великих міжнародних заходах

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про чоловіка Свириденка. Він є великим підприємцем, хоч і не часто світиться на публіці.