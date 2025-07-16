Рада звільняє Шмигаля і уряд: повний список звільнених міністрів (оновлюється)

Перед голосуванням за важливі зміни в уряді, народні обранці влаштували бійку біля трибуни Верховної Ради

16 липня 2025 під час засідання Верховної Ради відбулося голосування про відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Кабінету Міністрів. Вчора, 15 липня, стало відомо, що Шмигаль подав заяву про відставку.

"Телеграф" стежить за перебігом подій в парламенті.

15:12 Верховна Рада ухвалила рішення про відставку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. "За" — 261 депутат, "проти" — 0, "утримались" — 4, "не голосували" — 55.

О 15:11 в Верховній Раді закінчилося обговорення рішення — починається голосування за відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

З 14:50 у Раді почалися виступи народних депутатів. До трибуни виходили Олександр Колтунович (група "Платформа за життя та мир), Дмитро Кисилевський (фракція "Слуга народу"), Сергій Рудик (група "Партія "За майбутнє""), Ярослав Железняк (фракція "Голос"), Петро Порошенко ("Європейська солідарність"), Сергій Власенко (фракція "Батьківщина").

14:51 Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що серед міністрів, які з'явилися на засідання, відсутній очільник Міністерства єдності Олексій Чернишов.

О 14:35 розпочалася промова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Під час свого виступу він подякував Збройним силам України, президенту України Володимиру Зеленському, працівникам Кабінету Міністрів, керівникам відомств, голові та депутатам Верховної Ради України, українському бізнесу, міжнародним партнерам.

"Ці 5 років були найскладнішими в нашій сучасній історії", — заявив Шмигаль.

Народний депутат Ярослав Железняк опублікував перше фото поки чинного Кабінету Міністрів, які прийшли на засідання парламенту.

Міністри у Верховній Раді, 16 липня

Нагадаємо, згідно з законом України №279-VІ, прийняття Верховною Радою України рішення про відставку Прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.

Серед міністрів, які до оголошення нового складу Кабміну стануть виконувачами обов'язків:

Ольга Стефанішина – віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Олексій Чернишов – очільник Міністерства національної єдності;

Олег Немчінов – міністр Кабінету міністрів України;

Оксана Жолнович – очільниця Міністерства соціальної політики України;

Віталій Коваль – міністр аграрної політики;

Герман Сметанін – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;

Микола Точицький – міністр культури та інформаційної політики;

Рустем Умеров – міністр оборони України та ін.

Зауважимо, низка видань, зокрема "Українська правда" писали, що частина міністрів збережуть свої посади вже в оновленому уряді, ймовірно, під керівництвом Юлії Свириденко. За інформацією ЗМІ, формування нового Кабінету міністрів стало логічним продовженням політичної конфігурації, закладеної рішенням президента відправити міністра оборони Рустема Умєрова послом до США. Його посаду, за попередньою інформацією, отримає Денис Шмигаль.

Під нову прем’єрку в Кабміні готуються створити "економічного гіганта" — об’єднане міністерство економіки, сільського господарства та екології, яке очолить її заступник Олексій Соболєв. Тарас Качка, ще один довірений соратник Свириденко, має очолити євроінтеграційний напрям, замінивши Ольгу Стефанішину, яку готують до дипломатичної місії в ЄС. Уряд також поповниться міністром Кабміну Костянтином Мар’євичем — ще одним союзником нової очільниці виконавчої влади.

Свої посади збережуть міністри, які мають стабільну підтримку Офісу президента: Михайло Федоров (який може стати першим віцепрем’єром), Сергій Марченко (фінанси), Віктор Ляшко (охорона здоров’я), Ігор Клименко (внутрішні справи), Наталія Калмикова (ветерани), Андрій Сибіга (МЗС) та Олексій Кулеба (відбудова).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що інформація про можливе призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки викликала жваву реакцію в українському суспільстві. Громадяни активно обговорюють як саму кандидатуру Свириденко, так і потенційну юридичну колізію, пов’язану з процедурою призначення прем’єра під час дії воєнного стану.