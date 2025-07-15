Дві Юлії, одне крісло: чим Свириденко схожа і відрізняється від Тимошенко

Першу відмінність — відсутність знакової коси Тимошенко важко не помітити відразу

Вже найближчим часом в Україні може статися перезавантаження уряду. Зокрема, чинного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля може замінити міністр економіки Юлія Свириденко. Вона стане не першою жінкою в Україні, яка обіймала цю посаду – у далеких 2005 та 2007 Кабінетом Міністрів керувала й досі відома Юлія Тимошенко.

"Телеграф" помітив, що у громадському дискурсі вже з’явилися порівняння обох Юлій. Що їх поєднує — і що, навпаки, робить цілковито різними?

Юлія Тимошенко: бізнес, енергетика, політика

Юлія Тимошенко народилася у Дніпрі у 1960 році. За освітою — інженер-економіст, згодом здобула науковий ступінь кандидата економічних наук. Наприкінці 80-х розпочала підприємницьку діяльність, а з 1991 року її бізнес перейшов у сферу енергетики — вона очолила корпорацію "Український бензин", а потім "Єдині енергетичні системи України".

Юлія Тимошенко. Фото: УНІАН

У середині 90-х Тимошенко стала помітною політичною фігурою. У 1997 році вперше пройшла до парламенту, а у 1999-му створила партію "Батьківщина", якою керує досі. З 1999 року — віцепрем’єрка з питань енергетики, а після Помаранчевої революції двічі очолювала Кабінет Міністрів — у 2005 та 2007-2010 роках. Її діяльність завжди супроводжувалася політичною напругою, резонансними конфліктами, але також і високими рейтингами довіри.

Юлія Свириденко: економіка, держслужба, стабільність

Нинішня очільниця Мінекономіки народилася у 1985 році в Чернігові. Має освіту магістра з менеджменту антимонопольної діяльності, навчалася також у Німеччині та Швеції за управлінськими й урядовими програмами. Професійну кар’єру почала у приватному секторі, проте ще з 2015 року активно працює в органах виконавчої влади.

Пройшла шлях від радниці голови Чернігівської ОДА до в.о. голови області, потім — до заступниці міністра економіки. У 2020 році стала заступницею керівника Офісу Президента, а з листопада 2021 року обіймає посаду першої віцепрем’єрки та міністерки економіки. Її вважають дисциплінованою, технократичною та лояльною до чинної влади фігурою, яка уникала гучних публічних конфліктів.

Юлія Свириденко

Обидві Юлії — економістки за освітою, уродженки регіонів із сильним промисловим потенціалом, і мають досвід керівництва урядом чи урядовими структурами. Але якщо Тимошенко асоціюється з харизматичним лідерством, популізмом і яскравими політичними кампаніями, то Свириденко — з професійним державним управлінням, адміністративною дисципліною та відсутністю політичного піару.

Тимошенко будувала політичну кар'єру у буремні роки трансформації, тоді як Свириденко працює в умовах війни, кризи та міжнародної підтримки. Їхній підхід до публічної комунікації також принципово різниться: одна — медійна й емоційна, інша — стримана й прагматична.

Рівень володіння іноземними мовами

Однією з відмінностей між Юлією Тимошенко та Юлією Свириденко є рівень володіння іноземними мовами — фактор, що має суттєве значення в умовах дипломатичних перемовин і міжнародної взаємодії.

Станом на 2018 рік було відомо, що Юлія Тимошенко не володіла англійською мовою. Під час зустрічей із іноземними політиками функцію перекладача традиційно виконував її давній соратник Григорій Немиря, який у минулому обіймав посаду віцепрем’єра в її уряді.

Натомість Юлія Свириденко демонструє глибоку мовну підготовку. Вона закінчила школу з поглибленим вивченням іноземних мов, вільно володіє англійською, вивчила китайську мову безпосередньо під час стажувань у КНР, де неодноразово перебувала у службових відрядженнях, а також опанувала японську — її викладачем був носій мови.

Сімейне життя

Сімейне життя обох політикинь — ще один важливий аспект, що формує образ лідера в очах суспільства. Юлія Тимошенко має багаторічний шлюб із бізнесменом Олександром Тимошенком. У 2011 році, під час гучного судового процесу, чоловік публічно підтримував дружину, виступаючи її захисником. У 2012 році він отримав політичний притулок у Чехії, проте після звільнення Юлії Тимошенко з ув’язнення повернувся до України.

Юлія Тимошенко з чоловіком

Їхня донька Євгенія — випускниця Лондонської школи економіки за спеціальностями "політика та філософія". Протягом ув’язнення матері активно боролася за її звільнення на міжнародному рівні. Була одружена з британським музикантом Шоном Карром, а з 2014 року — з одеським підприємцем Артуром Чечоткіним. Сім’я виховує трьох дітей.

Братів чи сестер у Тимошенко немає: вона – єдина дитина у сім’ї.

Юлія Свириденко також має сім’ю. Її чоловік — Сергій Дерлеменко — підприємець і керівник кількох компаній, що працюють у сферах будівництва, телекомунікацій та обслуговування інженерних мереж. У 2015 році балотувався до Чернігівської міської ради від партії "Самопоміч". Подружжя виховує доньку на ім’я Софія.

Сергій Дерлеменко, чоловік Юлії Свириденко

Народна депутатка Мар’яна Безугла звернула увагу на факт, що брат першої віцепрем’єрки Юлії Свириденко, ймовірної майбутньої очільниці уряду, перебуває за кордоном. За її словами, Віталій Свириденко виїхав на навчання до Лондона і досі не повернувся до України.

Юлія Свириденко з братом Віталієм

У своєму дописі Безугла зазначила, що раніше вже намагалася з’ясувати це питання неофіційно, однак відповіді не отримала. Вона наголосила, що згідно з відкритими джерелами, Віталій Свириденко до 2022 року очолював Чернігівську обласну федерацію стрільби й перебував в Україні в період активної підготовки Росії до вторгнення.

Кримінальні справи проти Тимошенко

Найвідоміші кримінальні справи проти Юлії Тимошенко пов'язані з періодом її прем'єрства та перебування на чолі ЄЕСУ. У грудні 2010 року Генеральна прокуратура звинуватила її у нецільовому використанні коштів від Кіотського протоколу та у фінансуванні закупівлі автомобілів швидкої допомоги. Однак міжнародні аудиторські компанії та аудит Рахункової палати підтвердили відсутність порушень. У квітні 2011 року ГПУ відкрила справу щодо перевищення повноважень під час укладення газових контрактів з Росією.

У жовтні 2011 року Тимошенко засудили до семи років позбавлення волі. Цей вирок викликав критику з боку Європейського Союзу, США, Росії, Ради Європи, Freedom House та інших впливових інституцій. Міжнародні спостерігачі, включаючи Данський Гельсінський комітет, заявили про політичну вмотивованість переслідування. У 2013 році ЄСПЛ постановив, що арешт був незаконним і порушив права Тимошенко..

У Свириденко теж не обійшлося без скандалів

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку першої віцепрем’єрки – міністерки економіки Юлії Свириденко. Підставою стало депутатське звернення Володимира Ар’єва, який оприлюднив інформацію про високі гонорари чиновниці за викладання у Київській школі економіки.

Згідно з офіційною відповіддю НАЗК, перевірка стартувала 14 квітня 2025 року та охоплює, зокрема, моніторинг способу життя і можливого конфлікту інтересів. Ар’єв стверджує, що у 2024 році Свириденко задекларувала понад 3,1 млн гривень гонорарів, отриманих у KSE, структурах якої також виконуються грантові програми за участі Міністерства економіки — відомства, яке вона очолює.

У відповідь президент KSE Тимофій Милованов підтвердив: Свириденко дійсно отримує $6 тисяч щомісяця за викладання, що, на його думку, відповідає ринковим ставкам. Він також підкреслив, що сама KSE не виконує жодних проєктів Мінекономіки — цим займаються незалежні структури з власною радою директорів та механізмами запобігання конфлікту інтересів.

Попри це, скандал вже викликав резонанс у професійному середовищі. Освітяни звертають увагу на глибоку нерівність: середня зарплата викладача державного університету в Україні становить 12-15 тисяч гривень, тоді як високопосадовець за сумісництвом може дозволити собі гонорари в десятки разів вищі. Аналітики зазначають, що ситуація має не лише юридичний, а й етичний вимір: йдеться про прозорість, пріоритети державної політики та суспільну довіру до посадовців.

Як політикині бачать економічний розвиток країни

21 вересня 2018 року у Києві лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко презентувала свою економічну програму під назвою "Новий економічний курс України". Захід відбувся у форматі публічного форуму за участі фахівців, експертів і представників бізнесу.

Серед ключових цілей курсу — перехід від кланово-олігархічної системи до соціальної ринкової економіки інноваційного типу, щорічне зростання ВВП на рівні 7%, податкова реформа, стабілізація гривні та нова монетарна політика. Тимошенко також наголосила на потребі залучення інтелектуалів і підприємців до управління державою та ліквідації надмірного податкового тиску шляхом скасування ПДВ, ЄСВ та десятків дрібних податків.

Юлія Тимошенко на презентації "Нового курсу України"

Вона підкреслила, що основою економічного зростання має стати не сировинний, а інноваційний розвиток, що передбачає дешеві кредити, реформу банківського сектору та нову роль держави як партнера бізнесу.

4 листопада 2021 року Юлію Свириденко призначили міністеркою економіки України та першою віцепрем’єркою. У своєму першому виступі в парламенті вона запропонувала спрямувати інвестиції у машинобудування, енергетику та залізничні перевезення, однак реалізувати ці плани завадила повномасштабна війна, яка розпочалася менш ніж за чотири місяці.

Значну увагу держави було зосереджено на відновленні енергетики та "Укрзалізниці", але вже у воєнному контексті. За оцінками Світового банку, після падіння ВВП на третину у 2022 році, у 2023-му він зріс на 5,5%, однак згодом темпи уповільнились: 2,9% у 2024-му, а у 2025-му очікується ще менше. Прогноз на 2026 рік також погіршено — з 7% до 5,2%.

Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев звинувачує Мінекономіки у неефективному розподілі коштів, зокрема на проєкти типу "Національний кешбек", замість підтримки пріоритетних секторів, як-от оборонно-промисловий комплекс. Він також вказує на недостатню адаптацію старих програм до нових реалій, зокрема у сфері гуманітарного розмінування.

Юлія Свириденко

Натомість у Нацбанку та серед окремих депутатів від "Слуги народу" є й позитивні оцінки. Програму "5-7-9" називають успішною, зокрема завдяки гнучкому підходу Мінекономіки до її умов і постійному діалогу з бізнесом. Також відзначається роль Свириденко в переговорах зі США щодо спільного інвестиційного фонду: після кількох раундів консультацій та особистої зустрічі Зеленського і Трампа угоду вдалося укласти на умовах паритету сторін.

Крім того, команда Свириденко отримує схвальні відгуки за роботу над Ukraine Facility Plan — документом, який відкрив Україні шлях до 50 мільярдів євро від ЄС.

Юлія Тимошенко як прем’єр-міністр: антикризові заходи, газова реформа і земельна ініціатива

На посаді прем’єр-міністра Юлія Тимошенко зосередила увагу на подоланні економічної кризи, реформуванні енергетичного сектору та впровадженні земельної політики. У 2008–2009 роках її уряд активно взаємодіяв з Міжнародним валютним фондом для стабілізації економіки в умовах глобального фінансового спаду.

Серед ключових ініціатив — усунення компанії "РосУкрЕнерго" з газового ринку та укладення прямих контрактів із "Газпромом". Також Кабінет Міністрів розпочав процес безкоштовного оформлення державних актів на землю для громадян, що стало першим кроком до широкої земельної реформи.

Свириденко озвучила три пріоритети нового уряду після зустрічі з президентом

Після очікуваної зміни прем’єр-міністра, про яку заявив президент Володимир Зеленський, новий уряд України зосередиться на трьох головних завданнях. Про це повідомила перша віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко, якій, за її словами, запропоновано очолити Кабінет Міністрів.

За підсумками зустрічі з главою держави, Свириденко уточнила, що серед першочергових пріоритетів — зміцнення економіки, розширення соціальної підтримки та масштабування виробництва зброї в Україні. Для реалізації цих цілей, як наголосила вона, необхідно буде провести відчутну дерегуляцію, ліквідувати бюрократичні бар’єри, скоротити некритичні витрати держбюджету та спрямувати державні ресурси на оборонні потреби.

Юлія Свириденко та президент України Володимир Зеленський

"Державний апарат не має права марнувати ресурси та потенціал нашої країни. Україна заслуговує бути серед найсильніших економік Європи. Українське суспільство має отримати чіткіші інструменти соціальної підтримки. Кожен український військовий, кожен український ветеран заслуговує на конкретну та відчутну державну повагу та вдячність", — підкреслила Свириденко у своєму дописі у Facebook. Вона також зазначила, що найближчим часом представить новий склад уряду, як того вимагає Конституція.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як соцмережі реагують на можливе прем'єрство Юлії Свириденко — добірка найвлучніших мемів і порівнянь із Юлією Тимошенко.