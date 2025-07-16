Навіть Рада готується до бою Усик – Дюбуа. Один із депутатів пообіцяв "вимкнути світло" колезі (відео)

Справа ледь не дійшла до бійки

У середу, 16 липня, в українському парламенті відбулася сутичка. Її влаштували народні депутати від "Європейської Солідарності" та "Слуги народу" Олексій Гончаренко та Данило Гетманцев відповідно.

Гончаренко пообіцяв вимкнути світло "суперникові" менш ніж за 1 раунд. Про це повідомляє "Труха Україна".

"Дайте мені дві хвилини з Гетьманцевим і я йому вимкну світло. Там без шансів", — цитує Гончаренка telegram-канал.

Крім того, Олексій репостнув цю публікацію собі в соцмережі та прокоментував її, нагадавши українцям про поєдинок Усик — Дюбуа 2.

"Це перед поєдинком Усик — Дюбуа. Один раунд. І більше у нас не буде цих шкурних поправок та дебільних податків", — написав нардеп, прикріпивши скриншот "дуелі поглядів" з Гетманцевим.

Гончаренко обіцяє вимкнути світло Гетманцеву

Зазначимо, бійка Гончаренка з Гетманцевим сталася через "соєву правку".

Скандал у Раді стався через закон на користь великих трейдерів, який передбачає обкласти митом сотні тисяч фермерів, які вирощують сою, розповіла депутат від "Євросолідарності" Вікторія Сюмар.

Цю інформацію підтверджує і нардеп Ярослав Железняк.

Нагадаємо, у суботу, 19 липня, чемпіон світу у хевівейті за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Усик та володар титулу IBF Дюбуа проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу. Поєдинок покажуть в Україні у прямому етері. До речі, українець є беззаперечним фаворитом.