Рада назначает нового премьер-министра: кто получит должности в Кабмине (обновляется)

В голосовании по отставке Шмыгаля ни один депутат не проголосовал "против"

В среду, 16 июля, Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля. "За" проголосовали 261 народный избранник – приняв решение, они поддержали отставку всего Кабинета Министров. Сегодня, 17 июля, в Раде состоится голосование по назначению нового главы правительства – им, скорее всего, станет исполняющая обязанности министра экономики Украины Юлия Свириденко.

"Телеграф" следит за развитием событий в Верховной Раде.

11:03 Народный депутат София Федина обнародовала основные положения выступления Юлии Свириденко в Верховной Раде во время рассмотрения ее кандидатуры на должность Премьер-министра Украины. По ее словам, Свириденко подчеркнула, что война требует обновления подходов и государственной политики. Прежде всего, это улучшение обеспечения Вооруженных сил и стимулирование производства вооружения. Она также акцентировала внимание на поддержке отечественного производителя и необходимости ускорения приватизации. Среди озвученных инициатив – введение моратория на проверки бизнеса. Свириденко заявила, что каждый украинец должен ощутить положительные изменения, а Украина будет готова "по всем победным кластерам".

"Страна ждет от нас действий каждый день", — процитировала слова Свириденко депутат.

Нардеп Ярослав Железняк опубликовал тезисы выступления президента Владимира Зеленского. По его словам, президент говорил преимущественно общими фразами, без конкретики. Зеленский поблагодарил Дениса Шмыгаля за работу, а также выразил благодарность Свириденко за реализацию программ "кэшбек" и "тысяча Зеленского". Президент подчеркнул, что правительство должно провести аудит всех договоренностей с партнерами по оборонной сфере, а также проверить программы устойчивости. Отдельно он подчеркнул, что в связи с подготовкой новых соглашений по США необходимо обновить подход к дипломатической работе с этой страной.

Среди задач нового правительства Зеленский назвал продолжение цифровизации государственных процессов и выход на новый уровень оборонного сотрудничества с международными партнерами. "С целью полной реализации всего этого — вношу Свириденко и правительство. Спасибо всем", — процитировал слова президента Железняк.

Выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде 17 июля. Фото: Железный нардеп

В 10:30 в здании украинского парламента началось заседание народных депутатов. Как сообщил Алексей Гончаренко, голосование по кандидатуре Юлии Свириденко продлится около часа, далее избранников ожидает полуторачасовой перерыв: "чтобы формально собралась фракция "Слуга народа" и новый премьер-министр подал кандидатуры". Далее Раду ждет три процедуры рассмотра: всего обновленного состава Кабмина, министра обороны и министра иностранных дел.

Ранее украинские СМИ, на основе данных источников, сообщали, что часть министров получит кресло и в обновленном правительстве, часть будет работать в дипломатическом секторе. Так, по информации УП, а также по данным от Давида Арахамии, Ольга Стефанишина заменит Оксану Маркарову в должности посла Украины в США. Денис Шмигаль станет министром обороны, а Рустем Умеров перейдет на должность в СНБО. Герман Галущенко станет министром юстиции, а Светлана Гринчук получит должность министра энергетики. Денис Улютин получит кресло министра социальной политики, семьи и единства. Свои должности, по данным источников, сохранят:

Михаил Федеров (Минцифра),

(Минцифра), Сергей Марченко (министерство финансов),

(министерство финансов), Виктор Ляшко (МОЗ),

(МОЗ), Игорь Клименко (МВД),

(МВД), Наталья Калмыкова (министерство по вопросам ветеранов),

(министерство по вопросам ветеранов), Андрей Сибига (МИД),

(МИД), Алексей Кулеба (Минразвития).

(Минразвития). Матвей Бедный (министр молодежи и спорта);

(министр молодежи и спорта); Оксен Лесной (МОН)

Появятся и "новые" лица: новое министерство экономики, сельского хозяйства и экологии возглавит заместитель Юлии Свириденко Алексей Соболев, еще один соратник Свириденко, должен возглавить евроинтеграционное направление по поводу кандидата на должность министра культуры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в сети украинцы живо обсуждают не только возможного нового премьера, но и правовую коллизию, которую могла вызвать эта ситуация.