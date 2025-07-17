Рада назначает нового премьер-министра: кто получит должности в Кабмине (обновляется)
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В голосовании по отставке Шмыгаля ни один депутат не проголосовал "против"
В среду, 16 июля, Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля. "За" проголосовали 261 народный избранник – приняв решение, они поддержали отставку всего Кабинета Министров. Сегодня, 17 июля, в Раде состоится голосование по назначению нового главы правительства – им, скорее всего, станет исполняющая обязанности министра экономики Украины Юлия Свириденко.
"Телеграф" следит за развитием событий в Верховной Раде.
11:03 Народный депутат София Федина обнародовала основные положения выступления Юлии Свириденко в Верховной Раде во время рассмотрения ее кандидатуры на должность Премьер-министра Украины. По ее словам, Свириденко подчеркнула, что война требует обновления подходов и государственной политики. Прежде всего, это улучшение обеспечения Вооруженных сил и стимулирование производства вооружения. Она также акцентировала внимание на поддержке отечественного производителя и необходимости ускорения приватизации. Среди озвученных инициатив – введение моратория на проверки бизнеса. Свириденко заявила, что каждый украинец должен ощутить положительные изменения, а Украина будет готова "по всем победным кластерам".
"Страна ждет от нас действий каждый день", — процитировала слова Свириденко депутат.
Нардеп Ярослав Железняк опубликовал тезисы выступления президента Владимира Зеленского. По его словам, президент говорил преимущественно общими фразами, без конкретики. Зеленский поблагодарил Дениса Шмыгаля за работу, а также выразил благодарность Свириденко за реализацию программ "кэшбек" и "тысяча Зеленского". Президент подчеркнул, что правительство должно провести аудит всех договоренностей с партнерами по оборонной сфере, а также проверить программы устойчивости. Отдельно он подчеркнул, что в связи с подготовкой новых соглашений по США необходимо обновить подход к дипломатической работе с этой страной.
Среди задач нового правительства Зеленский назвал продолжение цифровизации государственных процессов и выход на новый уровень оборонного сотрудничества с международными партнерами. "С целью полной реализации всего этого — вношу Свириденко и правительство. Спасибо всем", — процитировал слова президента Железняк.
В 10:30 в здании украинского парламента началось заседание народных депутатов. Как сообщил Алексей Гончаренко, голосование по кандидатуре Юлии Свириденко продлится около часа, далее избранников ожидает полуторачасовой перерыв: "чтобы формально собралась фракция "Слуга народа" и новый премьер-министр подал кандидатуры". Далее Раду ждет три процедуры рассмотра: всего обновленного состава Кабмина, министра обороны и министра иностранных дел.
Ранее украинские СМИ, на основе данных источников, сообщали, что часть министров получит кресло и в обновленном правительстве, часть будет работать в дипломатическом секторе. Так, по информации УП, а также по данным от Давида Арахамии, Ольга Стефанишина заменит Оксану Маркарову в должности посла Украины в США. Денис Шмигаль станет министром обороны, а Рустем Умеров перейдет на должность в СНБО. Герман Галущенко станет министром юстиции, а Светлана Гринчук получит должность министра энергетики. Денис Улютин получит кресло министра социальной политики, семьи и единства. Свои должности, по данным источников, сохранят:
- Михаил Федеров (Минцифра),
- Сергей Марченко (министерство финансов),
- Виктор Ляшко (МОЗ),
- Игорь Клименко (МВД),
- Наталья Калмыкова (министерство по вопросам ветеранов),
- Андрей Сибига (МИД),
- Алексей Кулеба (Минразвития).
- Матвей Бедный (министр молодежи и спорта);
- Оксен Лесной (МОН)
Появятся и "новые" лица: новое министерство экономики, сельского хозяйства и экологии возглавит заместитель Юлии Свириденко Алексей Соболев, еще один соратник Свириденко, должен возглавить евроинтеграционное направление по поводу кандидата на должность министра культуры.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в сети украинцы живо обсуждают не только возможного нового премьера, но и правовую коллизию, которую могла вызвать эта ситуация.