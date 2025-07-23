Верховна Рада не змінювала правовий статус САП, — народний депутат

Ухвалений Верховною Радою закон, що стосується роботи антикорупційних органів, не вносить змін до повноважень генерального прокурора, заявив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в ефірі ICTV.

"Процедура ніяким чином не змінилася. І до цього закону тільки генеральний прокурор міг вносити зміни до ЄРДР стосовно спеціальних суб’єктів. Саме генеральний прокурор і до цього мав повноваження притягати до відповідальності народних депутатів", — сказав він.

Іонушас також наголосив, що чинним законодавством передбачено окрему процедуру притягнення до відповідальності працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), і новий закон не вносить жодних змін у цю сферу.

"Хоча є одна КДКП (Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів), є окремі норми, які регулюють саме відповідальність спеціалізованих антикорупційних прокурорів. Будь-яких змін цим законом не передбачено", — уточнив депутат.

За його словами, і раніше генеральний прокурор мав право витребовувати справу й передавати її за неефективністю до іншого органу.

"У нас єдина система прокуратури, яку очолює генеральний прокурор. Тому у нього мають бути відповідні повноваження, пов’язані з вивченням тих чи інших справ", — зазначив він.

Коментуючи зауваження щодо відповідності ухвалених змін євроінтеграційним зобов’язанням України, Іонушас закликав дочекатися офіційної позиції Європейського Союзу.

"Давайте дочекаємося офіційної позиції саме керівництва ЄС. Після того будемо оцінювати ситуацію", — додав він.