Верховная Рада не меняла правовой статус САП, — народный депутат

Принятый Верховной Радой закон, касающийся работы антикоррупционных органов, не вносит изменений в полномочия генерального прокурора, заявил народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас в эфире ICTV.

"Процедура никак не изменилась. И в этот закон только генеральный прокурор мог вносить изменения в ЕРГР в отношении специальных субъектов. Именно генеральный прокурор и до этого имел полномочия привлекать к ответственности народных депутатов", — сказал он.

Ионушас также отметил, что действующим законодательством предусмотрена отдельная процедура привлечения к ответственности работников Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), и новый закон не вносит никаких изменений в эту сферу.

"Хотя есть одна КДКП (Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров), есть отдельные нормы, которые регулируют именно ответственность специализированных антикоррупционных прокуроров. Каких-либо изменений этим законом не предусмотрено", — уточнил депутат.

По его словам, и раньше генеральный прокурор имел право истребовать дело и передавать его из-за неэффективности другому органу.

"У нас единая система прокуратуры, возглавляемая генеральным прокурором. Поэтому у него должны быть соответствующие полномочия, связанные с изучением тех или иных дел", — отметил он.

Комментируя замечания о соответствии принятых изменений евроинтеграционным обязательствам Украины, Ионушас призвал дождаться официальной позиции Европейского Союза.

"Давайте дождемся официальной позиции именно руководства ЕС. После этого будем оценивать ситуацию", — добавил он.