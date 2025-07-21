Колапс впливу та економіки: як Росія платить шалену ціну за особисті амбіції Путіна

Реальною можливістю Путіна зупинити війну було погодитись на пропозиції Трампа

Володимир Путін продовжує війну проти України, незважаючи на міжнародну ізоляцію Росії, що все поглиблюється, втрату стратегічних партнерів і ослаблення позицій у регіоні, де раніше Кремль мав вирішальний вплив. Відмова йти на компроміси свідчить про те, що для Путіна війна стала не питанням безпеки, а особистою нав’язливою ідеєю.

Про це пише The Washington Post. Як зазначають західні аналітики, Путін проігнорував пропозиції Трампа, які передбачали фактичне визнання окупованих територій за РФ та відмову України від вступу до НАТО. Натомість Москва продовжує обстріл українських міст, при цьому жертвуючи не лише відносинами із західними країнами, а й залишками власного авторитету на міжнародній арені.

Кого Росія вже "втратила"

Після початку повномасштабного вторгнення Росія втратила реальне впливом геть своїх традиційних союзників. Вірменія оголосила про наміри вийти з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), Азербайджан звинувачує Москву у бездіяльності та закликає Україну боротися з окупацією, а Казахстан поступово дистанціюється від Кремля.

Заява президента Азербайджану

Серед ключових партнерів у регіоні РФ залишилися тільки Сирія та Іран, які самі опинилися в ослабленому стані. До того ж, головним постачальником зброї для Росії стала КНДР, що свідчить про регресію її оборонної кооперації.

Що з економікою

Провал у зовнішній політиці супроводжується економічними втратами. Росія втратила більшість ринків збуту нафти й газу в Європі, а натомість змушена продавати енергоносії Китаю та Індії зі значними знижками. Усе більше російського бюджету – майже 40% – йде на війну: зарплати, компенсації, мобілізаційні виплати. Це штовхає економіку до рецесії, про що самі російські чиновники говорили на економічному форумі в Санкт-Петербурзі.

Ельвіра Набіулліна, голова Російського ЦБ

Чому Путін не йде на завершення війни

Володимир Путін продовжує підкреслювати, що "вся Україна – це Росія", а війна для нього набуває сакрального забарвлення. У російському медійному полі посилюється риторика боротьби із заходом, конфлікт вже відкрито подається як "велика війна цивілізацій". У колах, близьких до Кремля, все частіше лунають заклики до остаточного розриву з демократичними цінностями та повного переходу до автократії. Це твердження у коментарі "Телеграфу" підтвердив військовий експерт Олег Старіков.

"Це цілком імовірно. З урахуванням його психотипу й того, що зараз відбувається, ймовірність того, що для нього конфлікт став особистою місією, дуже велика", — сказав Старіков.

На його думку, якщо оцінювати ситуацію з погляду військової доцільності та політичної логіки, то, затягнувшись у війну з Україною, Путін втрачає фактично все.

"Питання навіть не в тому, що він втрачає – а чи зможе він узагалі це потім відновити? Не знаю. Бо зараз уже і Казахстан, і Азербайджан, і Вірменія – усі ці зв’язки послаблюються. І сподіватися, що Туреччина залишиться на боці Росії – також складно", — зауважив експерт.

Олег Старіков

Старіков вважає, що дії Путіна вже давно не схожі на дії державника.

"Він діє не розумно. Не як політик, який зважує плюси й мінуси, а як: "я начальник, ти дурень". Бо якщо подивитися на ті пропозиції, що йому давав Трамп — там об'єктивно плюсів більше, ніж мінусів. Але він відкинув усе", — сказав він.

На думку Старікова, саме це свідчить про неадекватність поведінки Путіна як лідера.

"Він повівся неадекватно. Викинув плюси, залишив тільки мінуси. І пішов не на найбільш вигідні для Росії як держави умови, а керується логікою, яка вигідна лише йому особисто як політику. Це теж підказує, що війна вже давно не державна політика, а особисте рішення Путіна", – підсумував він.

Який вихід залишається у Путіна

Аналітики вважають, що Путін не може завершити цю війну, не визнавши поразки. Відтак локальний конфлікт в Україні поступово перетворюється на глобальне протистояння між Росією та заходом – із величезною ціною для самої РФ. І він може тривати дуже довго, якщо Володимир Путін не скористається шансом на вихід, який йому пропонує Дональд Трамп.

"Щодо виходу з війни – так, він є. І знову ж таки, дивіться, все впирається в Трампа. Він дає можливість Путіну. Конкретно – 2 вересня", — сказав Олег Старіков.

Експерт уточнив, що йдеться про дату завершення Другої світової війни, яку можуть використати для символічного жесту.

"Ця дата – символічна. Буде захід у Пекіні, можливо, збереться трійка лідерів. Якщо Путін піде назустріч пропозиціям – тоді побачимо, що він справді хоче вийти з війни. І є можливість зробити це, не втративши обличчя", – зазначив Старіков.

Однак якщо Путін проігнорує цю можливість, ситуація буде погіршуватись, насамперед для самої Росії.

"Якщо він затягне далі, стане тільки гірше. І для Росії, і для нас, звісно. Але ви зараз питаєте з точки зору геополітики – то тут усе саме так: момент для виходу йому дають. І ми скоро побачимо, чи він готовий ним скористатись", – додав експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що новий раунд переговорів між делегаціями Росії та України, як і раніше, планується провести у турецькому Стамбулі. За наявною інформацією, зустріч може відбутися вже в середу чи четвер, 23 чи 24 липня після переговорів представників європейських країн щодо іранської ядерної програми.