Росіянам запропонували зустріч лідерів країн за участі Трампа та Ердогана: коли вона може статися

Переговори Росії та України будуть продовжуватися, навіть якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським

Російському режиму під час переговорів у Стамбулі запропонували провести до кінця серпня цього року зустріч лідерів країн. Задум України — в зустрічі візьмуть участь не тільки президент України Володимир Зеленський та російський правитель Володимир Путін, але й президент США Дональд Трамп та президент Туреччини Реджеп Ердоган, як своєрідна "третя сторона".

Про це заявили секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров та спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу в Стамбулі після третього раунду переговорів. Зокрема Тихий зазначив, що пропозицію щодо зустрічі можна реалізувати в будь-який момент. Наприклад, якщо Путін захоче провести зустріч "вже завтра", то Зеленський приїде на неї.

"Чому ми наголошуємо на зустрічі? В Росії є тільки одна людина яка приймає рішення. Якщо потрібно ухвалити важливі рішення, як зупинка вогню — ця особа має бути присутня", – сказав він.

Умєров додав, що переговори Росії та України будуть продовжуватися, навіть якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським. Україна, на відміну від Кремля, підтримує мирну ініціативу Трампа. Саме через позицію Кремля поки що немає істотного поступу в питанні перемир'я.

"Я вперше чую таке питання. Ми ніколи такого не говорили. Ми говорили, що ініціатива президента Трампа підтримується, у нас вже пройшло багато зустрічей. Маємо поступ на гуманітарному треку. І ми працюємо над пріоритетними питаннями. Наш пріоритет це завжди люди, зупинка вогню і зустріч лідерів", – сказав він, відповідаючи на питання представників ЗМІ.

Нагадаємо, що делегації України та Росії провели третю зустріч у Стамбулі 23 липня. Після її завершення стало відомо, що сторони домовилися про продовження обмінного процесу, але, як і раніше, розходяться у баченні того, як має виглядати завершення війни. При цьому сама зустріч умовно була поділена на дві частини – зустріч глав делегацій та зустріч делегацій у повному складі.

Також 23 липня Україна та Росія провели черговий етап обміну полоненими. Всього у ході стамбульських домовленостей додому змогли повернутися понад 1000 українців — військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також військові з Державної прикордонної служби, Національної гвардії та співробітник Національної поліції України. Більшість з них перебували у полоні кілька років. Зокрема додому повернувся останній захисник острова Зміїний.