"Нам це не сподобається": нардеп про домовленості американців з росіянами

Нардеп попередив про невигідні для України угоди між Америкою та РФ

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що американці, ймовірно, домовилися з росіянами про щось без участі України. Нардеп вважає, що ці угоди точно не сподобаються нашій державі.

Депутат каже, що про це говорить і ранкове звернення президента. За словами Железняка, якщо США та Росія вже публічно оголосили дату та місце зустрічі своїх лідерів на 15 серпня, то ясно, що домовлялися про все заздалегідь. Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.

Деталі

У своєму дописі нардеп розповів, що навряд чи хтось щось не так зрозумів під час переговорів між США та Росією, як говорилось у статті Bild. Железняк підкреслив: "Давайте відверто, там якщо вже оголосили публічно 15 серпня дату зустрічі і місце двох очільників країн, то очевидно, що до цього багато разів уточнили позиції".

Депутат також зазначив: "А ось що те, про що вони там без нас домовились, нам очевидно не сподобається, це очікувано. Та і вже зрозуміло після ранкового звернення".

У своєму ранковому зверненні президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна не поступиться територіями:

"Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про зустріч американського представника з Путіним

Стів Віткофф, представник президента США, нещодавно побував у Москві та провів переговори з главою Росії Володимиром Путіним. За інформацією німецького видання BILD, американський дипломат неправильно зрозумів слова очільника Кремля про те, що Росія готова на територіальні поступки.

Насправді хазяїн Кремля, як і раніше, вимагає контролю над чотирма областями України — Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською. Віткофф же зрозумів, що мова йде лише про Донеччину.

Глава РФ запропонував лише часткове припинення вогню, а не повне. Очільник Росії готовий погодитися тільки на відмову від атак на енергетичні об'єкти та великі міста у тилу.

Нагадаємо, представники України, США та Європи зберуться на засідання перед зустріччю Трампа та Путіна. Україна та НАТО стурбовані тим, що Трамп може прийняти пропозиції Путіна за спиною союзників.