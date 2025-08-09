"Нам это не понравится": нардеп о договоренностях американцев с россиянами

Нардеп предупредил о невыгодных для Украины соглашениях между Америкой и РФ

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что американцы, вероятно, договорились с россиянами о чем-либо без участия Украины. Нардеп считает, что эти соглашения точно не понравятся нашему государству.

Депутат говорит, что об этом говорит и утреннее обращение президента. По словам Железняка, если США и Россия уже публично объявили дату и место встречи своих лидеров на 15 августа, ясно, что договаривались обо всем заранее. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Подробности

В своем сообщении нардеп рассказал, что вряд ли кто-то не так понял во время переговоров между США и Россией, как говорилось в статье Bild. Железняк подчеркнул: "Давайте откровенно, если уж объявили публично 15 августа дату встречи и место двух глав стран, то очевидно, что до этого много раз уточнили позиции".

Депутат также отметил: "А вот что то, о чем они там без нас договорились, нам очевидно не понравится, это ожидаемо. Да и уже понятно после утреннего обращения ".

В своем утреннем обращении президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина не уступит территории:

"Ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", — говорится в сообщении.

Что известно о встрече американского представителя с Путиным

Стив Виткофф, представитель президента США, недавно побывал в Москве и провел переговоры с главой России Владимиром Путиным. По информации немецкого издания BILD, американский дипломат неправильно понял слова главы Кремля о том, что Россия готова на территориальные уступки.

На самом деле, хозяин Кремля по-прежнему требует контроля над четырьмя областями Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Виткофф же понял, что речь идет только о Донбассе.

Глава РФ предложил лишь частичное прекращение огня, а не полное. Глава России готов согласиться только на отказ от атак на энергетические объекты и крупные города в тылу.

Напомним, представители Украины, США и Европы соберутся на заседание перед встречей Трампа и Путина. Украина и НАТО обеспокоены тем, что Трамп может принять предложения Путина за спиной союзников.