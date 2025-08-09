Віткофф все переплутав: ЗМІ дізналися, що насправді Путін сказав йому на зустрічі

В Україні та Європі не сприймають спецпредставника США як компетентну особу

Стів Віткофф, представник президента США, який днями у Москві зустрівся з главою Росії Володимиром Путіним, неправильно зрозумів його слова. Насправді лідер РФ, як і раніше, вимагає контролю над чотирма областями України (Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська), а не лише над Донеччиною, як зрозумів Віткофф.

Про це повідомляє BILD, посилаючись на власні джерела. Співрозмовники видання розповіли, що Путін запропонував лише часткове припинення вогню, а не повне. Глава РФ готовий погодитися на відмову від атак на об'єкти енергетики та великі міста у тилу.

Натомість США пропонували зупинити бойові дії на поточній лінії фронту в обмін на широке зняття санкцій та нові економічні угоди з Росією. За інформацією BILD, Путін на цю пропозицію не погодився.

Віткофф неправильно зрозумів слова Путіна

Крім того співрозмовники видання стверджують, що спецпосланець США помилково зрозумів слова Путіна та подумав, що Росія готова на поступки. Так, "мирний відхід" українців з Херсона та Запоріжжя, якого вимагає РФ, він зрозумів як пропозицію "мирного відходу" росіян із цих регіонів.

Віткофф не знає, про що говорить український урядовець у розмові з BILD

За інформацією видання, з такою оцінкою згодні й представники німецького уряду. Під час телефонної конференції 7 серпня між США та європейськими партнерами, Віткофф видався європейцям перевантаженим та малокомпетентним, коли говорив про територіальні питання.

Як розповідав "Телеграф", президент України Володимир Зеленський відповів на бажання Путіна, щоб Україна вивела війська з території Донецької області. Президент України наголосив, що українці не будуть дарувати свою землю Росії.