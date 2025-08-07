ЄС відсторонили від переговорів з Путіним? Трамп розмовляв лише з обраними лідерами

Відомо, що Трамп розмовляв з лідерами "Коаліції охочих" і не тільки

Дональд Трамп не інформував президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн про результати зустрічі його спеціального посланця Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним. Натомість голова Єврокомісії отримувала інформацію щодо цього від інших лідерів, з якими контактував американський президент.

Про це під час брифінгу 7 серпня повідомила заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста, передає кореспондентка "Телеграфу" у Брюсселі.

За даними ЗМІ, в середу в розмові з Трампом взяли участь президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Александер Стубб, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф.

"Президентка не брала участі в учорашній розмові. Вона була детально поінформована, перебувала на зв’язку з лідерами. Як завжди, вона підтримує постійний контакт з ними, особливо в такому важливому питанні.

Звісно, ви добре знаєте нашу позицію щодо мирних переговорів. Ми підтримуємо справедливий і тривалий мир для України. І наша відданість цій справі жодним чином не змінилася.

Щодо можливих тристоронніх мирних переговорів [між Трампом, Зеленським та Путіним] — розуміємо, що час, формат та логістика ще визначаються. Тож наразі ще надто рано точно говорити, що саме відбудеться. Якщо й коли з’явиться додаткова інформація, ми, безумовно, поділимося нею", — пояснила Подеста.

За її словами, керівництво ЄС перебуває у постійному контакті з "українськими партнерами та іншими європейськими лідерами":

"Навіть сьогодні вранці, навіть зараз під час цього брифінгу. Тобто обговорення і контакти тривають на всіх рівнях", — додала Подеста.

Нагадаємо, США запропонували Путіну "вигідне перемир'я" щодо України. ЗМІ дізналися, що воно передбачає.