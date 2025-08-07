Сподіватися на краще, готуватися до найгіршого. Що принесуть Україні переговори Росії та США

Кордони компромісів України можуть бути дуже великими, каже експерт

Дональд Трамп уперше з початку липня 2025 року висловився у бік Росії без відвертої критики за гальмування врегулювання війни в Україні. Це сталося на тлі візиту до Москви його спецпосланника Стіва Віткоффа, який провів зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Американський лідер заявив, що їхня розмова була дуже гарною, настільки, що вже з’явилися розмови про підготовку зустрічі Трампа та Путіна.

Водночас учора США ввели тарифи проти Індії за купівлю російської нафти, а Трамп заявив, що такі обмеження будуть введені і проти інших країн, однією з яких може стати Китай. То що ж означають позитивні відгуки президента США та чиновників його адміністрації, чому в такому разі не скасовуються тарифи і на що чекати нам, українцям, за підсумками цих переговорів?

"Телеграф" звернувся до політолога Олексія Голобуцького, щоб знайти відповіді на ці питання.

Що Путін міг запропонувати США

Експерт вважає, що Росія може прагнути до "повітряного перемир’я" — тобто припинення ударів у глибину територій. Такий варіант, на його думку, більш вигідний саме Москві.

"Можливо, повітряне перемир’я Путін запропонував Віткоффу. Але воно не зовсім вигідне нам. Росія лише виграє, якщо удари з обох боків припиняться. Бо це одна з небагатьох сфер, де ми здатні діяти симетрично — бити дронами вглиб РФ. І якщо війна знову локалізується виключно на лінії фронту, то росіяни знову перестануть її відчувати. А це невигідно нам. Коли аеропорти зупиняються, вокзали паралізовані, щось вибухає — це має вплив на громадську думку в самій Росії", — сказав Голобуцький.

Він також припустив, що слова американського держсекретаря Марко Рубіо про "наближення завершення війни" можуть свідчити про наявність певного компромісу між США та РФ, зокрема щодо територій.

"Є інсайди, що Росія нібито готова визнати Запорізьку і Херсонську області тимчасово окупованими територіями — для того, щоб вийти з конституційної колізії. А ми, в свою чергу, погодимось, умовно, на визнання Криму за ними. Це, звісно, виглядає фантастично, але якщо Трамп вирішить, що Путін готовий на припинення вогню, і ці умови не виглядатимуть як пряма капітуляція України — тоді, можливо, почнуть тиснути на Київ", — припустив він.

Політолог підкреслив, що у нинішній ситуації Україна фактично не має вагомих аргументів для відмови.

"У нас, крім ще однієї сварки в Білому домі, більше аргументів немає. Після історії з НАБУ і САП усі побачили межу нашої суверенності — і вона дуже низька. Ми — країна-банкрут після трьох із половиною років повномасштабної війни. 60% усіх виплат — це гроші донорів", — констатував Голобуцький.

На його думку, сторони можуть намагатись представити поступки України як масштабний дипломатичний прорив — але для цього створюватимуть відповідну картинку.

"Всі хочуть зробити гарну міну при поганій грі. Якщо буде мир — це має виглядати пафосно. Наприклад: спочатку Трамп зустрічається з Путіним, потім — Путін із Зеленським. Щоб виглядало як глобальна подія. Але з американського боку це виглядає оптимістично, а з російського — як банальне затягування часу", — зазначив політолог.

Чи вводитимуться санкції проти Росії після "дуже гарної розмови"

За словами політолога Олексія Голобуцького, з боку Росії перемир’я може бути лише інструментом затягування часу. Путін зацікавлений у тому, щоб уникнути нових санкцій, які, попри всю його браваду, суттєво вдарили по економіці РФ.

"Це він ще якось переживе. Але найстрашніше для нього — це васалізація Росії стосовно Китаю", — зауважив Голобуцький.

На його думку, критичною є не просто залежність від іншої держави, а саме від Китаю — країни, яка не має жодних сентиментів ані до Росії, ані до Путіна. Якщо раніше РФ балансувала між ЄС і США, то після 2020 року її економіка фактично опинилася в руках Китаю.

Політолог також звернув увагу на складність запровадження санкцій проти реального російського експорту — зокрема, нафтового. Велика частина танкерного флоту РФ номінально не підпадає під пряму юрисдикцію, що ускладнює боротьбу з ним. Щоб обмеження працювали, потрібна ретельна адресна робота — відстеження кожного танкера, зміна його статусу, ускладнення використання для власників.

"Треба зробити так, щоб господарям стало просто невигідно користуватися цими танкерами", — пояснив Голобуцький.

На його думку, санкції вже вдарили по Росії, і тепер завдання — обмежити її можливості продавати ресурси іншим країнам. Якщо Індії, Китаю чи Бразилії стане невигідно купувати російську нафту через вторинні санкції, це автоматично знижуватиме її ціну, роблячи торгівлю нерентабельною для РФ. Для Росії критичною є ціна в $40–50 за барель, нижче якої продаж втрачає сенс.

"Це не саудівська нафта. У Росії дуже чітка межа собівартості. Ціна нижче $40 — і можна вже не продавати", — додав політолог.

Щодо політики Трампа, Голобуцький вважає, що він діє обережно: тестує санкційні інструменти, очікуючи реакції. Ймовірно, в разі відсутності реакції вводитиме жорсткіші заходи. Водночас Трамп не зацікавлений у санкціях через Україну — йому вигідніше піднімати торгові питання напряму з Китаєм.

"Він хоче домовлятись з Китаєм про свою торгівлю і про умови співіснування, а не через те, щоби Китай натиснув на Росію, і вона припинила війну в Україні. Він вимушений просто це робити. Вимушений, бо і медійно, і політично склалась така ситуація, що Трамп не може плюнути на проблему україно-російської війни", – пояснив експерт.

Чого чекати від зустрічі Путіна та Трампа

На думку політолога Олексія Голобуцького, запланована зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним має потенційно вирішальне значення для України. За його словами, сам Трамп неодноразово наголошував, що зустрічатиметься з президентом РФ лише у випадку, якщо заздалегідь буде досягнута певна домовленість. Це підтверджували і представники його оточення.

"Це логічно. Він не поїде просто так, без предмета для переговорів", — зазначив Голобуцький.

Водночас, політолог застеріг від публічного обговорення того, яким саме міг би бути компроміс з українського боку. На його думку, це лише зіграє на руку Росії.

"Кожного разу, коли я намагаюся для себе визначити межу нашого компромісу, я розумію, що це грає на руку ворога, коли я озвучую це публічно. Але межа нашого компромісу може бути дуже великою", — сказав Голобуцький.

Він також припустив, що в разі, якщо США погодяться на компроміс, який не виглядатиме як капітуляція з їхньої точки зору, Україні буде вкрай важко цьому протистояти.

"У нас просто не буде ресурсу, щоб цьому опиратися. Тому залишається лише одне: сподіватися на краще, але готуватися до гіршого", — підсумував політолог.

