Історичний кадр: зʼявилось фото з закритої зустрічі Трампа і Зеленського

Можливо карта була елементом тиску на Зеленського з боку Трампа

В мережі з'явилося фото із закритої частини перемовин президентів США та України, що відбулися 18 серпня. Лідерів держав сфотографували на фоні величезної карти нашої країни, яку принесли в Овальний кабінет.

Відповідну світлину особистий помічник Дональда Трампа Ден Скавіно опублікував в соцмережі Х. На фото видно, як американський лідер щось пояснює Зеленському, традиційно жестикулюючи.

ВВС, своєю чергою, повідомило, що в Овальному кабінеті встановили величезну карту України на початку закритих перемовин. Її виставили навпроти столу, перед яким сиділи Дональд Трамп і Володимир Зеленський, щойно репортерів попросили залишити кабінет.

"Східна частина країни, зафарбована рожевим кольором, відображає територію, яку нині контролюють російські збройні сили – близько 20% території країни", – йдеться у публікації.

Це стало холодним нагадуванням для українців, які зібралися в залі, про поточний стан справ у цій майже чотирирічній війні та могло б надати Трампу наочний спосіб посилити тиск на Зеленського, аби той обміняв територію на світ, пише видання.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час публічної частини зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україна, мовляв, "ніколи не буде в НАТО". Але натомість, за його словами, Україна матиме "гарні гарантії безпеки" та "надійний безпековий захист". При цьому він не уточнив деталі.