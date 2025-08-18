Зеленський вже прибув у Вашингтон: готується до зустрічі з Трампом

Зеленський не впустив нагоди нагадати про Будапештський меморандум 1994 року

Президент України Володимир Зеленський вже прибув у Вашингтон, де він проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський запевнив, що є бажання закінчити війну та мир повинен бути тривалим — потрібно примусити до цього Росію.

Про це президент повідомив у своєму Telegram. Він зазначив, що окрім зустрічі з Трампом, буде розмова із європейськими лідерами, які супроводжують українського президента.

"Вдячний Президенту США за запрошення. Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим" Володимир Зеленський

При цьому Зеленський не впустив нагоди нагадати про Будапештський меморандум 1994 року, який у підсумку виявився папірцем, та так звані "Мінські угоди", які Україну фактично змусили укласти. Також український лідер відповів на допис Трампа, який з'явився вночі 18 серпня — де президент США згадав Крим та Обаму.

"Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу – частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто "безпекові гарантії" у 1994 році, але це не спрацювало. Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків. Українці борються за свою землю, за свою незалежність" Володимир Зеленський

Зеленський додав, що у Сил оборони є успіхи в Донецькій та Сумській області. Тож він впевнений, що Україна зможе себе захистити. Також він подякував Трампу та прихильникам України в США.

"Впевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний Президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру. Дякую!" Володимир Зеленський

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський уже вилетів літаком на зустріч до американського лідера Дональда Трампа у Вашингтон. Однак по дорозі він зробив зупинку в одній із країн — у Бельгії, де в Брюсселі зустрівся з керівництвом Євросоюзу та взяв участь в онлайн-зустрічі "коаліції рішучих". У Вашингтон Зеленського будуть супроводжувати в тому числі президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.