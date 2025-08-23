Путін побіжить за кредитом до Китаю? Коли у Росії закінчаться гроші

Йдеться про 7-8 трлн рублів

Уже в жовтні цього року у росіян закінчаться гроші, тому Кремль звернеться за допомогою до Китаю. Йдеться про 7-8 трлн рублів.

Про це в етері "Еспресо" розповів економіст Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу. За його словами, з кожним місяцем війни Росії з Україною дефіцит бюджету тільки зростає.

Пендзин каже, що наразі економіка РФ у дуже складній ситуації. Адже бюджет має дефіцит в 3.8 трлн рублів, а фактично — під 5 трлн рублів. При цьому основне джерело доходів у бюджет — Фонд національного добробуту, де лишилося 2,6 трлн рублів.

"Підняття податків і девальвація російського рубля не врятують ситуацію, тому що це ще більше вдарить по економіці РФ. Простіше кажучи, на жовтень у росіян не буде грошей покривати дефіцит бюджету", — зауважив експерт.

Ба більше, у 2023 Кремль вже стикався зі схожою проблемою і звертався до Пекіна, але отримав відмову. Далі Путін попросив грошей і в африканських країн, але і там кредиту не дали.

Водночас в російських ЗМІ вже з'явилась інформація, що Путін збирається до Сі Цзіньпіна на 80-ту річницю перемоги над Японією у Другій світовій війні. Там він буде просити про стабілізаційний кредит в юанях приблизно на 7-8 трлн російських рублів. І саме це буде Рубікон, точка неповернення, яка може змінити багато речей. Якщо Кремль отримає бажані гроші, тоді вийде, що Пекін офіційно став на сторону Росії.

"Це дасть можливість РФ фінансувати війну, це чітко позиціюватиме Китай, який зараз намагається демонструвати свою нейтральність. І це до деякої міри дасть європейським країнам можливість більш широко застосовувати санкційні обмеження проти Китаю, як країни, що стала на бік РФ", — прокоментував економіст.

За словами Пендзина, Китай наразі фактично перебуває на "шпагаті", адже залежить від європейського ринку. Але відмова Путіну може похитнути їх партнерські відносини. Тому Пекін активно шукає шляхи пришвидшення завершення гарячої фази війни.

"Я маю глибоке переконання, що російсько-українська війна зупиниться не на рішеннях у Москві, а на перемовинах між Сі Цзіньпінем і Трампом, бо саме там Україна буде використовуватися або однією, або другою стороною, як аргумент, у досягненні їхніх торговельних відносин", — резюмував експерт.

