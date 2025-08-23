Путин побежит за кредитом к Китаю? Когда у России закончатся деньги

Речь идет о 7-8 трлн рублей

Уже в октябре этого года у россиян закончатся деньги, поэтому Кремль обратится за помощью в Китай. Речь идет о 7-8 трлн рублей.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал экономист Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба. По его словам, с каждым месяцем войны России с Украиной дефицит бюджета только растет.

Пендзин говорит, что сейчас экономика РФ находится в очень сложной ситуации. Ведь бюджет имеет дефицит в 3.8 трлн рублей, а фактически – под 5 трлн рублей. При этом основной источник доходов в бюджет – Фонд национального благосостояния, где осталось 2,6 трлн рублей.

"Поднятие налогов и девальвация российского рубля не спасут ситуацию, потому что это еще больше ударит по экономике РФ. Проще говоря, на октябрь у россиян не будет денег покрывать дефицит бюджета", — заметил эксперт.

Более того, в 2023 году Кремль уже сталкивался с похожей проблемой и обращался в Пекин, но получил отказ. Дальше Путин попросил денег и у африканских стран, но и там кредит не дали.

В то же время в российских СМИ уже появилась информация, что Путин собирается к Си Цзиньпину на 80-ю годовщину победы над Японией во Второй мировой войне. Там он будет просить о стабилизационном кредите в юанях примерно на 7-8 трлн российских рублей. И именно это будет Рубикон, точка не возврата, которая может изменить многое. Если Кремль получит желаемые деньги, то получится, что Пекин официально встал на сторону России.

"Это позволит РФ финансировать войну, это будет четко позиционировать Китай, который сейчас пытается демонстрировать свою нейтральность. И это в некоторой степени даст европейским странам возможность более широко применять санкционные ограничения против Китая, как страны, вставшей на сторону РФ", — прокомментировал экономист.

По словам Пендзина, Китай фактически находится на "шпагате", ведь зависит от европейского рынка. Но отказ Путину может пошатнуть их партнерские отношения. Поэтому Пекин активно ищет пути ускорения завершения горячей фазы войны.

"Я глубоко убежден, что российско-украинская война остановится не на решениях в Москве, а на переговорах между Си Цзиньпинем и Трампом, потому что именно там Украина будет использоваться либо одной, либо другой стороной, как аргумент, в достижении их торговых отношений", — резюмировал эксперт.

