Є три сценарії завершення війни. Дипломат назвав найбільш реалістичний

Росія може піти на капітуляцію, але… Дипломат назвав умову

Існує лише три можливі сценарії завершення війни між Україною та Росією, а головне завдання зараз, яке стоїть перед нами та союзниками, — це послабити переговорні позиції очільника Кремля та зміцнити українські.

Про це заявив український дипломат, експосол України у США Валерій Чалий у коментарі для radioNV.

"Головне питання — понизити переговорні позиції Росії і підвищити наші. От це те, що може призвести до миру", — пояснив дипломат. Він виділив три основні варіанти розвитку подій: капітуляцію України, капітуляцію Росії або проміжне рішення.

Чалий впевнений, що повна капітуляція України неможлива. "Ми не в такій слабкій позиції, щоб просто іти на повну капітуляцію. Тоді виникає питання: навіщо це все? Навіщо стільки жертв? Вони боролись і далі борються за те, щоб їх діти і внуки жили в європейській країні, були захищеними і не повернулись до війни".

Дипломат також вважає нереальною капітуляцію Росії за нинішніх умов. Хоча він не виключає такої можливості в майбутньому при зміні стратегії глави РФ.

Найімовірнішим Чалий називає третій сценарій — проміжне рішення. Воно може призвести до паузи тривалістю від одного року до десяти років. "Війна ж, поки є такий режим, нікуди ж не дінеться", — застеріг експерт.

Валерій Чалий

Треба послабити Росію настільки, щоб вона зробила кроки назад у своїх вимогах. "А їхні вимоги не змінились. Вони цими вимогами створюють капітуляцію України, тільки тепер через переговорний процес. Вони хочуть отримати тиск Америки", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав, що Путін передав Трампу вимоги для "завершення війни". Список вимог складається з безлічі пунктів.