Пекін готовий відправити миротворців в Україну: є умова, і вона не сподобалась ЄС

Китай готовий відправити солдатів в Україну, але з однією умовою

Пекін заявив про готовність направити військові підрозділи до України для участі в миротворчій операції. Така пропозиція викликала неоднозначну реакцію в європейських столицях, оскільки китайська влада висунула жорстку умову для участі своїх військ.

Про готовність Китаю взяти участь у миротворчих силах повідомило німецьке видання WELT AM SONNTAG з посиланням на дипломатичні джерела ЄС. Інформацію підтвердили джерела в китайському уряді.

Яка умова участі Китаю

Уряд у Пекіні погоджується направити своїх військових лише за однієї умови. Миротворчі сили мають бути розгорнуті виключно на основі мандату ООН. Без офіційного дозволу Організації Об'єднаних Націй китайські військові не візьмуть участь в подібній операції.

У Брюсселі план викликав суперечливі оцінки. Частина дипломатів вважає, що залучення країн Глобального Півдня може допомогти у контролі за миром (Під "Глобальним Півднем" мають на увазі країни, що розвиваються, переважно з Азії, Африки та Латинської Америки. До них відносять і Китай, Індію, Бразилію та інші великі держави, які не є частиною традиційного "Заходу" (США, ЄС, Канада, Австралія тощо). Проте інші побоюються прихованих мотивів Пекіна.

"Існує також ризик того, що Китай насамперед захоче шпигувати в Україні та, у разі конфлікту, займе чітко проросійську позицію замість нейтральної", – цитує видання слова високопоставленого дипломата ЄС.

Більшість держав Європейського Союзу неохоче підтримують ідею надання мандату ООН потенційним миротворцям. Винятком є Італія, яка наполягає на такому рішенні вже кілька місяців.

