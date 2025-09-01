Екссекретар делегації Польщі при НАТО: атака на виробника ракет "Фламінго" йде на запит Москви

Атаки на українську компанію FirePoint, виробника ракет "Фламінго" та далекобійних дронів, здійснюються на запит Москви, заявив голова правління Республіканського фонду України, колишній секретар польської делегації в Парламенті НАТО Пйотр Кульпа.

"Це прямий важіль зовнішнього управління, який застосовується для того, щоб в України відібрати стратегічну зброю. Вважаю це ганьбою та серйозним ударом", – сказав Кульпа в інтерв’ю.

За його словами, фейкові повідомлення про розслідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) щодо FirePoint "виглядають як реалізація московського запиту".

Кульпа підкреслив, що FirePoint за останні місяці стала одним із ключових розробників стратегічних дронів і ракет, які "завдали російській інфраструктурі більших збитків, ніж міжнародні санкції".

"Середній економічний ефект від одного стратегічного дрону FirePoint-1 оцінюється в 20—30 млн доларів. Сумарні збитки, завдані ударами цих систем, вже перевищують ефект санкційного тиску на Росію", — зазначив він.

Кульпа закликав Верховну Раду України унеможливити втручання силових структур, "керівництво яких формується за участю іноземних громадян", у діяльність підприємств стратегічної оборонної промисловості.

"Гра йде на ослаблення України та позбавлення її важелів суверенітету. Спроби обмежити розвиток вітчизняних далекобійних систем — це аналог відібрання ядерної зброї", — заявив він.

За словами Кульпи, українські ракети та дрони у перспективі можуть стати "геймчейнджером" війни, створюючи критичний тиск на енергетичну та транспортну інфраструктуру Росії.