Атаки на украинскую компанию FirePoint, производителя ракет "Фламинго" и дальнобойных дронов, осуществляются по запросу Москвы, заявил глава правления Республиканского фонда Украины, бывший секретарь польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа.

"Это прямой рычаг внешнего управления, который применяется для того, чтобы у Украины отнять стратегическое оружие. Считаю это позором и серьезным ударом", – сказал Кульпа в интервью.

По его словам, фейковые сообщения о расследовании Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в отношении FirePoint "выглядят как реализация московского запроса".

Кульпа подчеркнул, что FirePoint за последние месяцы стала одним из ключевых разработчиков стратегических дронов и ракет, которые "нанесли по российской инфраструктуре больший ущерб, чем международные санкции".

"Средний экономический эффект от одного стратегического дрона FirePoint-1 оценивается в 20–30 млн долларов. Суммарный ущерб, нанесенный ударами этих систем, уже превышает эффект санкционного давления на Россию", – отметил он.

Кульпа призвал Верховную Раду Украины исключить возможность вмешательства силовых структур, "руководство которых формируется с участием иностранных граждан", в деятельность предприятий стратегической оборонной промышленности.

"Игра идет на ослабление Украины и лишение ее рычагов суверенитета. Попытки ограничить развитие отечественных дальнобойных систем – это аналог отнятия ядерного оружия", – заявил он.

По словам Кульпы, украинские ракеты и дроны в перспективе могут стать "геймчейнджером" войны, создавая критическое давление на энергетическую и транспортную инфраструктуру России.