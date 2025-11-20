"Є головне завдання": стала відома реакція європейців на "мирний план" США та Росії

Європейці не мають ілюзій

Західні ЗМІ пишуть про новий мирний план, який США та Росія нібито готували без участі України та Європи. Водночас у Брюсселі чітко розуміють: Путін не готовий до справжніх переговорів.

Що треба знати:

Європа не вірить у готовність Путіна вести переговори про мир

У Брюсселі готують 20-й пакет санкцій проти Росії

Головна мета ЄС — посилити позицію України перед можливими переговорами

Про це кореспонденту "Телеграфу" розповіли співрозмовники видання у Брюселі. Більше читайте у матеріалі: "Як у Брюсселі реагують на "мирний план" від Трампа: ексклюзивні подробиці "Телеграфу".

Кілька джерел "Телеграфу" з політичних і дипломатичних кіл Брюсселя підтверджують: позиція Європи відрізняється від американської. На відміну від США, європейські країни розуміють реальну ситуацію.

Тому зараз дипломати працюють над 20-м пакетом санкцій проти російської економіки. Нові санкції мають вдарити по російській економіці та зменшити її можливості фінансувати війну.

Для нас головним завданням залишається приведення України до сильної позиції, коли і якщо почнуться ти чи інші мирні переговори, каже один зі співрозмовників видання.

20 листопада у Брюсселі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. За даними "Телеграфу", головною темою стане тіньовий флот Росії. ЄС планує націлитися на ці судна, щоб Кремль "мав усе менше ресурсів на підтримку воєнної машини".

