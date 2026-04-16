Войну в Украине можно было бы завершить через год: евродепутат рассказал, что этому мешает

Пекка Товери раскритиковал подход ЕС к долгосрочной поддержке

Война России против Украины может завершиться в течение года, однако мешает отсутствие четкой стратегии и политической воли в Европе. А именно Европа должна стать гарантом безопасности для Украины, ведь переговоры с Россией при посредничестве США — пустая потеря времени, считает депутат Европарламента от Финляндии Пекка Товери.

Что нужно знать:

Европе нужно выделить ресурсы и проявить политическую свободу

Украина имеет финансирование примерно на два года благодаря международной поддержке

Сочетание ресурсов ЕС и украинского опыта может быстро усилить оборону

Европа должна взять на себя роль партнера Украины в переговорах и гаранта безопасности

В интервью "Телеграфу" он выделил главную проблему Европы и подчеркнул, что заявления о "поддержке столько, сколько потребуется" — плохой план. Вместо этого можно разработать стратегию остановки войны за год.

"Под этим нужно выделить ресурсы, ведь дело не в деньгах, а в политической воле, — говорит Товери, отмечая, что в Брюсселе политическую свободу найти очень сложно. — Здесь много политиков, но очень мало государственных деятелей — мужчин или женщин — готовых рискнуть своей карьерой ради того, чтобы что-то изменить".

Кредит в 90 миллиардов – это шаг в правильном направлении. Эти деньги плюс обещанная поддержка в размере более 30 миллионов стран ЕС и других партнеров означают, что Украина имеет финансирование на два года. Сам как старый стратег знаю: чем длиннее горизонт планирования, тем эффективнее можно использовать деньги. Пекка Товери, депутат Европейского парламента от Финляндии

По его мнению, подобная поддержка была бы одновременно сигналом для россиян, что Украина может продолжать борьбу. "Рано или поздно давление на Путина и его окружение станет достаточным, чтобы они осознали: лучше начать переговоры. Или там произойдет смена власти, и новое руководство поймет это", — просчитывает варианты политик.

Другими положительными сигналами называет европейское участие в развитии оборонной сферы — передачу Украине системы противовоздушной обороны SAMP/T от Франции для тестирования и развития, заключения соглашения с Германией по разработке ракетных систем.

"Если соединить европейские средства и промышленный потенциал с украинским ноу-хау — особенно способностью оперативно и дешево реализовывать решения — мы сможем быстро создать необходимые Украине оборонные возможности как замену американским", — уверен Пекка Товери.

Отдельно он подчеркнул, что трехсторонние переговоры с РФ и США полная потеря времени. Те, кого США отправляет на переговоры либо не понимают ситуации и не имеют представления о России и Украине, либо "в кармане" у Москвы. "Мы должны взять на себя эту роль — как партнеры Украины в переговорах и как те, кто в конце концов предоставит вам гарантии безопасности", — резюмирует депутат Европарламента.

