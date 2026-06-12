Її батько був радником Януковича: що за бізнесвумен збудувала "заборонений" особняк у Києві

Дочка соратника Януковича скуповує Труханів острів у Києві

Столична бізнес-леді Альона Гуменюк, дочка соратника Януковича Ігоря Гуменюка, має дві будівлі на Трухановому острові в Києві. Офіційно вони оформлені як будинок відпочинку, але можуть використовуватися не за призначенням.

Більше про те, хто володіє землею у завітній зоні читайте у статті: " Дочка нардепа, син ректора та впливовий податківець: "Телеграф" знайшов власників "забороненої" нерухомості на Трухановому острові ".

Альона Гуменюк

За даними журналістів, у жовтні 2025 року Альона Гуменюк оформила у власність два будинки площею 589,6 та 113,4 кв. м на вулиці Труханівській. Земельна ділянка під ними Київрада передала їй в оренду ще 2022 року, виключно для експлуатації та обслуговування навчально-оздоровчої водної бази.

Офіційно у власності Гуменюк – "будинок відпочинку". Хоча, судячи з знімків із космосу, маєток більше схожий на приватне домоволодіння. До речі, приватні домоволодіння на Трухановому острові будувати заборонено.

Як виглядає ділянка із супутника

Альона Гуменюк управляє парками розваг Galaxy (у Lavina Mall та Blockbuster Mall). Її батько Ігор Гуменюк свого часу був радником Віктора Януковича, а чоловік Северіон Дангадзе (колишній соратник Саакашвілі) зараз є засновником компанії-виробника засобів індивідуального захисту UKRTAC. Редакція намагалася отримати коментарі від власників нерухомості, проте запити журналістів проігнорували.

Раніше "Телеграф" розповідав про сусідів бізнесмена Тимура Міндіча однією з найдорожчих багатоповерхівок столиці. Серед них дочка екс-нардепа, який втік з України і став сенатором у РФ, Андрія Деркача.