"Живіть з цим": Железняк пояснив, чому саме зараз великі перестановки в Кабміні

За словами нардепа, справжня причина змін не сподобається українцям

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Велике перезавантаження Кабміну — це всього лише "зміна картинки", як в серіалі. Як тільки "кіно починає бути нудним", чинна влада, яка має серіальне мислення, випускає "новий сезон".

Таку думку висловив народний депутат Ярослав Железняк на своєму YouTube-каналі. Він додав, що правдива версія причин заміни прем'єра та міністрів українцям не сподобається, але за сім років суспільство мало б звикнути.

"У президента і його команди мислення серіальне. Тобто є сюжет, є актори, є інтрига. Відповідно, це кіно нам і показують. Як тільки кіно починає бути нудним, не подобатись людям або, відповідно, самому президенту гра акторів, то вирішують змінити", — каже Железняк.

Ярослав Железняк. Фото: facebook.com/zheleznyak

Він нагадав, що у кіноіндустрії зміна сезонів найчастіше відбувається саме влітку чи восени. За його словами, нам готують звичайну зміну картинки.

"І я переконаний, ви зараз, як і я, віднесетесь до цього, м'яко говорячи, не дуже позитивно. Тому що не це ми хотіли би оцінювати в рамках державного управління. Але я думаю, що це головна і, відповідно, основна мета всіх цих змін. Cпівпало умовно все це в часі, плюс реально вже є інтрига по Федорову (главі Міноборони, — ред.), тож вирішили готувати нам новий сезон. Не більше, не менше, живіть з цією відповіддю, поки я інших не знайшов", — резюмував нардеп.

Раніше "Телеграф" розповідав що відомо про майбутні кадрові перестановки в уряді станом на ранок 13 липня. З високою ймовірністю, свої посади збережуть низка глав міністерств, але буде й чимало нових людей.