"Живите с этим": Железняк объяснил, почему именно сейчас большие перестановки в Кабмине

По словам нардепа, настоящая причина перемен не понравится украинцам

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Большая перезагрузка Кабмина – это всего лишь "смена картинки", как в сериале. Как только "кино начинает быть скучным", действующая власть, имеющая сериальное мышление, выпускает "новый сезон".

Такое мнение высказал народный депутат Ярослав Железняк на своем YouTube канале. Он добавил, что правдивая версия причин замены премьера и министров украинцам не понравится, но за семь лет общество должно было бы привыкнуть.

"У президента и его команды мышление сериальное. То есть, есть сюжет, есть актеры, есть интрига. Соответственно, это кино нам и показывают. Как только кино начинает быть скучным, не нравиться людям или, соответственно, самому президенту игра актеров, то решают изменить", — говорит Железняк.

Ярослав Железняк. Фото: facebook.com/zheleznyak

Он напомнил, что в кино индустрии смена сезонов чаще происходит именно летом или осенью. По его словам, нам готовят обычное изменение картинки.

"И я убежден, вы сейчас, как и я, отнесетесь к этому, мягко говоря, не очень положительно. Потому что не это мы хотели бы оценивать в рамках государственного управления. Но я думаю, что это главная и, соответственно, основная цель всех этих изменений. Совпало условно все это во времени, плюс реально уже есть интрига по Федорову (главе Минобороны — ред.), поэтому решили готовить нам новый сезон. Не больше, не меньше, живите с этим ответом, пока я других не нашел", – резюмировал нардеп.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о предстоящих кадровых перестановках в правительстве по состоянию на утро 13 июля. С высокой вероятностью свои должности сохранят ряд глав министерств, но будет и немало новых людей.