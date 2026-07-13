Велике перезавантаження Кабміну: хто втратить крісла та які призначення готують

Низка глав міністерств, ймовірно, залишаться на посадах

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Президент України Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів. Деякі глави міністерств можуть залишитися на своїх посадах, але можуть з'явитися й нові люди.

"Телеграф" розповідає, що відомо про майбутні кадрові перестановки в уряді станом на ранок 13 липня. Нардеп Ярослав Железняк поділився прогнозом. Пізніше він уточнив, що всі кадрові призначення будуть вже 15-16 липня. Зараз Володимир Зеленський перебуває закордоном та повернеться 14 липня.

За даними NV, кадрові перестановки не торкнуться посла України у Великій Британії, колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного. Він продовжує працювати на посаді посла інтересах України. Ніяких змін на цей момент (13 липня) немає, повідомила медіарадниця Залужного Оксана Тороп.

Хто може залишитися на посаді

перший віцепрем'єр-міністр і міністр енергетики України Денис Шмигаль

віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури та стратегічних комунікацій України — Тетяна Бережна

міністр фінансів — Сергій Марченко

глава МОЗ — Віктор Ляшко

Очільник МінСпорту — Матвій Бідний

Глава МЗС — Андрій Сибіга

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України — Денис Улютін

міністерка у справах ветеранів України — Наталія Калмикова (інформація не точна)

Денис Шмигаль. Фото: Пресслужба Кабміну

Які міністерства можуть отримати нових очільників

Водночас, за даними Железняка, Міністерство освіти і науки України замість Оксена Лісового може очолити Микола Трофименко. Однак його кандидатуру ще не погоджено. Також нібито планують звільнити віцепрем’єра-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку. Його місце може посісти Всеволод Ченцов, чинний представник України у ЄС.

Міністерство ресурсів розділять

Міністерство економіки та екології (може очолити Олексій Соболев )

) Міністерство аграрної політики може очолити Тарас Висоцький (зараз він обіймає посаду заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства)

Олексій Кулеба залишає уряд

Глава МінВідновлення Олексій Кулеба покидає уряд, а міністерство розділять на МінРегіон та МінІнфрастурктури. Перше очолить Віталій Безгін, а друге — поки невідомо.

Олексій Кулеба. Фото: koda.gov.ua

Мінцифри, МВС та Мін'юст — прогноз

Міністерство цифрової трансформації України планувалося віддати під управління Валерії Іонан (ексзаступниця міністра цифрової трансформації, радниця міністра оборони України з питань інновацій), але це залежить від того, чи залишається Михайло Федоров на посаді глави МінОборони.

"МВС: знову ж таки, поки Ігор Клименко. Але тут питання чи не перейде на МінОборони. На МінЮст — Денис Маслов", — зазначив Железняк.

Народний депутат Олексій Гончаренко пише, що кандидатуру чинного мера Харкова Ігоря Терехова розглядають на посаду віцепремʼєра з відновлення, яку зараз займає Олексій Кулеба. Однак пізніше він додав, що після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, Терехов вирішив залишитися на посаді мера.

Зустріч Зеленського та Терехова. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Але в Кабінеті Міністрів Кулеби точно не буде. Шукають заміну", — пише Гончаренко.

Хто може стати новим прем'єром — є чотири кандидати

Серед ймовірних кандидатів називають Сергія Корецького, Дениса Шмигаля, Михайла Федорова та Ігоря Терехова. Проте, як пише Гончаренко, мер Харкова Терехов залишиться на своїй посаді.

Головним претендентом називають Сергія Корецького, чинного голову правління НАК "Нафтогаз України" та директора "Укрнафти". Зеленський провів з ним зустріч, де подякував за забезпечення національних інтересів у стратегічних держкомпаніях.

Сергій Корецький

Офіційних даних, що Корецькому запропонували очолити уряд, немає. Однак, судячи з послідовності повідомлень Зеленського про зустрічі, ймовірним наступником Юлії Свириденко може бути саме він.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто стане кращим прем'єром для України. Названо два варіанти.