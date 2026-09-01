Ультиматум не спрацював: як Пашинян поставив Путіна на місце на переговорах

Загрози Кремля виключити Єреван із ЄАЕС зустріли несподівану відповідь

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У вівторок, 1 вересня, глава Росії Володимир Путін під час зустрічі з прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном у Бішкеку погрожував виключити Вірменію з ЄАЕС, якщо вона обере європейський шлях.

"Телеграф" зауважив, що глава вірменського уряду відверто нудьгував під час спічу глави Кремля, а погрози та вмовляння останнього ні до чого не привели.

Танці Путіна з бубнами

Заяви російського диктатора оприлюднили пропагандистські ЗМІ держави-агресора:

Ухвалення закону про початок процедури вступу в іншу організацію (в даному випадку ЄС – ред.) – це заява про вихід з ЄАЕС .

в іншу організацію (в даному випадку ЄС – ред.) – це . Прагнення Вірменії до Євросоюзу є її законним правом, але це створює труднощі у зв’язку з участю Єревана в ЄАЕС .

є її законним правом, але це . Що швидше Вірменія визначиться у питанні вступу до ЄС, то краще — Москві треба зрозуміти, як розвивати відносини далі.

Водночас Путін намагався натиснути на свого візаві тим, що російські компанії є найбільшими платниками податків до бюджету Вірменії та нібито зміцнюють її енергобезпеку.

Як відреагував Пашинян

Але під час умовлянь глави РФ Пашинян відверто нудьгував і думав про щось своє. Це неможливо не помітити на відео.

Нікол Пашинян. Фото: Скріншот

У результаті прем’єр Вірменії заявив, що не бачить у прагненні до Євросоюзу порушень домовленостей із Росією та ЄАЕС. У відповідь на пропозицію глави Кремля поцікавитись думкою вірменського народу щодо вступу до ЄС, Пашинян відповів, що Вірменія відмовляється від ідеї проведення референдуму про членство у ЄС, ухваливши відповідний закон. Таким чином, Путіну не вдалося досягти успіху, попри наполегливість.

Криза у відносинах РФ та Вірменії

Нагадаємо, що Вірменія раніше вже політично "послала" главу Кремля, проголосувавши на виборах за партію Нікола Пашиняна "Громадянський договір" із проєвропейським курсом.

Під час останньої зустрічі Путіна та Пашиняна 1 квітня у Кремлі останній розкритикував ОДКБ. Він також назвав Вірменію демократичною країною із вільним інтернетом, натякаючи на заборону деяких ресурсів у РФ.

Пізніше Росія обмежила ввезення низки вірменської продукції, пославшись на нібито санітарні порушення. Перед зустріччю з Путіним у Бішкеку Пашинян заявив, що Вірменія більше не вважає Росію стратегічним партнером, висловив готовність до виключення країни з ОДКБ і анонсував швидкий початок подання заявки на вступ до ЄС.

Раніше ми розповіли, що Пашинян не лише прем’єр Вірменії, а й тиктокер. Дізнайтеся, які відео стали вірусними.