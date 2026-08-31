Путін боїться, що його "повісять". Хто здатний усунути главу Кремля

Керівник держави-агресора боїться за своє життя

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Глава Росії Володимир Путін боїться за свою безпеку у разі припинення війни без досягнення хоча б мінімальної мети — захоплення всього Донбасу. В цьому контексті він нібито заявив своєму найближчому оточенню "вони мене повісять".

Про це пише The Economist, без подробиць розмови. "Телеграф" запитав у ШІ ChatGPT, хто гіпотетично міг би "повісити Путіна". Нейромережа назвала три варіанти, хто може становити найбільшу безпеку для Путіна.

Головна загроза — російська еліта та силовики

ШІ вважає найбільш реалістичним сценарій, за якого Путіна можуть спробувати усунути "свої" — представники найближчого політичного та силового оточення. Серед ключових фігур російської системи — директор ФСБ Олександр Бортников, начальник Генштабу Валерій Герасимов, секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та колишній секретар Радбезу Микола Патрушев.

Олександр Бортников

Валерій Герасимов

Сергій Шойгу

Микола Патрушев

Ризик для Путіна може зрости, якщо війна завершиться без результату, який Кремль зможе назвати перемогою. Якщо Росія не захопить весь Донбас, усередині системи може постати питання: заради чого були багаторічна війна, величезні витрати та людські втрати.

Відповідальність за відсутність результату можуть покласти на самого Путіна, адже саме він ухвалив рішення про початок повномасштабної війни та визначав її цілі. У такому разі для частини еліт він може перетворитися з гаранта стабільності на перешкоду для її збереження.

Це здатне посилити внутрішню боротьбу за владу та створити передумови для усунення Путіна.

Володимир Путін. Фото: t.me/news_kremlin

Основна зовнішня загроза — Україна

Загрозу для Путіна з боку України ШІ ставить на друге місце. За оцінкою ШІ, може йтися про фізичне усунення Путіна. НЕйромережа називає різні варіанти — від військових ударів до спецоперацій та проникнення агентури. ChatGPT наголосив, що немає жодних доказів, що Україна має конкретний план "убивства Путіна", тому йдеться лише про те, що Київ потенційно здатний створювати для нього фізичну загрозу.

Захід — загроза не стільки життю, скільки майбутньому Путіна

ШІ розглядає колективний Захід не як виконавця замаху, а як загрозу Путіну після втрати влади. Це може відбуватися через переслідування, розслідування та можливу відповідальність. Водночас актуальні контакти ЦРУ з Москвою не дають підстав говорити про американський план фізичного усунення Путіна.

Нейромережа назвала ще одну загрозу для Путіна — Китай. Хоча в цьому випадку не йдеться про безпосередню загрозою життю Путіна, Пекін вже готується до політичного майбутнього Росії без нього.

Резюмуючи, ChatGPT зазначив, що коли Путін каже "вони мене повісять", він може мати на увазі сукупність наслідків втрати влади. Від помсти російської еліти до міжнародного переслідування.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Путіна знову заговорили про переговори з Україною. Назвали місце та умову.