Україна знайшла слабке місце: Зеленський викликав паніку росіян одним відео

Після заяви українського лідера акції важливою компанії пішли на дно

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У вівторок, 1 вересня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна де-факто закриє небо Росії та очистить його від дронів тільки на прохання партнерів. На його слова зреагувала біржа блискавичним падінням акцій "Аерофлота".

Виступ українського лідера опубліковано на його офіційній Facebook-сторінці.

Російське небо де-факто буде закриватися – Зеленський

"Ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним", – зауважив він.

Також гарант Конституції акцентував, що Україна не загрожує цивільній авіації як такій, просто треба зважати на те, що у російському небі будуть дрони.

"Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватися: війна, що розв’язана Росією, закриває її небо", – заявив президент.

Водночас він наголосив, що заради перемовин, коли партнери звернуться до Києва, Україна забезпечить "очищення російського неба від дронів на визначені проміжки часу та визначені напрямки".

Акції "Аерофлоту" потрапили у турбулентність?

Примітно, що невдовзі після заяви Зеленського акції російського "Аерофлоту" різко пішли вниз. За даними TradingView, приблизно за п’ять хвилин вартість паперів впала з 32,19 до 30,67 рубля, або майже на 5%. На мінімумі ціна опускалася до 30,36 рубля.

Падіння акцій "Аерофлоту" після заяви Зеленського

"Килим" – потужна зброя України

Як раніше розповідав "Телеграфу" відомий авіаційний експерт Костянтин Криволап, дрони — це реальний інструмент впливу України, адже через них в Росії оголошують план "Килим" — і це сильно дратує населення.

Довідка: план "Килим" — це спеціальний режим закриття повітряного простору, який вводять у Росії при загрозі безпеці, наприклад, при появі в небі безпілотників або невідомих об’єктів.

"Населення РФ і так роздратоване, коли ми літаємо над Москвою чи Московською областю. Вони запускають план "Килим" і закривають аеропорти. Це потужніша "штука", ніж удари по вокзалах", — сказав Криволап.

Нагадаємо, під час одного з колапсів в аеропортах РФ, деякі пасажири чекали на виліт понад 30 годин. Масові затримки рейсів відбулися після атаки низки міст дронами та введення плану "Килим".