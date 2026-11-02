На розмову Путіна із Зеленським поставили мільйон доларів: наскільки вона ймовірна (фото)

Імовірність контакту до кінця 2026 року оцінюють у 15%

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Обсяг торгів на прогнозі про розмову президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна перевищив мільйон доларів. За останню добу показник ймовірності значно зріс.

На Polymarket загальний обсяг торгів щодо розмови двох лідерів становить $1 055 144 (обсяг коштів, поставлених учасниками на всі підринки чи дати цієї теми з моменту її створення). За 24 години оцінка цієї ймовірності зросла на 5 відсоткових пунктів і наразі становить 15%. Що ж до того, чи відбудеться це до 31 грудня, обсяг торгів становить 229,6 тис. доларів США.

Учасники ринку оцінюють шанс переговорів до кінця 2026 року в 15%

Що таке Polymarket і скільки можна отримати

Polymarket – платформа ринків прогнозів, де учасники купують позиції на певний результат події. У цьому випадку можна обрати "Так" – Зеленський і Путін проведуть переговори у визначений термін, або "Ні" – цього не станеться. Показник імовірності відображає оцінку учасників ринку.

У наведеному розрахунку одиниця прогнозу "Так" коштує 16 центів. Якщо вкласти $100 і прогноз справдиться, інтерфейс показує виплату $625.

За прогноз "Так" на $100 платформа показує виплату $625 у разі його справдження

Протилежний прогноз коштує 86 центів. Якщо вкласти $100 у "Ні", платформа показує виплату $116,28.

Ставка $100 проти розмови лідерів передбачає виплату $116,28 за правильного прогнозу

Яку розмову зарахують як переговори

Ринок зарахує результат "Так", якщо Зеленський і Путін проведуть переговори до 31 грудня 2026 року, 23:59 за східним часом США (ET). За правилами, достатньо особистої зустрічі або усного спілкування телефоном чи відеозв’язком. Якщо контакту не буде, результатом стане "Ні".

Ринок відкрили 30 січня 2026 року. Результат визначать на основі консенсусу, сформованого за достовірними повідомленнями.

Що відомо про реальність зустрічі чи розмови

1 листопада помічник російського лідера Юрій Ушаков припустив, що Путін відповість на телефонний дзвінок Зеленського. Проте для переговорів Зеленський має приїхати до Москви. Український президент водночас неодноразово заявляв, що готовий до особистої зустрічі. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин пояснив, що ключові питання потрібно обговорювати саме під час переговорів у такому форматі.

28 жовтня повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про близьку зустріч Зеленського та Путіна, але не уточнив її дати та місця.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у першій половині листопада очікується новий раунд переговорів технічних груп США, України та Росії в Абу-Дабі. Серед тем – припинення ударів по енергетиці, вільне судноплавство, повернення полонених і депортованих дітей. Зеленський наголошував, що територіальні питання слід обговорювати на рівні лідерів держав.