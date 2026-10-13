Новые правила бронирования могут привести к увольнениям: о каких рисках предупредил нардеп

Новый подход может сделать работников с личной отсрочкой менее выгодными

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Изменение подхода к бронированию может привести к увольнению работников с личной отсрочкой и создать риск дискриминационного отношения к многодетным родителям, студентам и другим защищенным категориям.

Об этом пишет народный депутат Александр Федиенко. По его словам, по проекту обновленных правил такие специалисты не будут увеличивать квоту предприятия для бронирования других работников. Возможные последствия Федиенко назвал "каскадным эффектом" и призвал правительство оценить социальные и экономические риски проекта.

Как проект изменяет расчет квоты

По действующей редакции постановления № 76 работников с отсрочкой по другим основаниям по статье 23 учитывают в общем количестве военнообязанных только по одному месту работы. Проект изменений предлагает перенести их в перечень лиц, не принимаемых во внимание при расчете квоты.

Федиенко объяснил: при таком подходе работник с личной отсрочкой не будет увеличивать квоту предприятия и не будет помогать забронировать коллег. Так что работодатели могут считать таких людей невыгодными.

"Возникает потенциально опасная логика: работник с собственной отсрочкой не увеличивает квоту предприятия; его присутствие в штате не помогает забронировать других; работодатель, стремящийся сохранить максимальное количество забронированных работников, может начать рассматривать таких людей как невыгодных для штатной структуры", — написал Александр Федиенко.

По оценке депутата, изменения могут привести к потере специалистов и увольнений, а также создать риск остановки предприятий, обслуживающих объекты критической инфраструктуры. В качестве альтернативы предлагает усилить контроль за выполнением условий бронирования и ввести жесткие санкции за злоупотребление.

Что нужно знать

По сообщению нардепа Ярослава Железняка, правительство рассматривает возможность исключить военнообязанных, имеющих отсрочку по ст. 23, в частности, студентов, опекунов недееспособных лиц, людей с инвалидностью, многодетных родителей и т.п., из общей численности работников, от которой высчитывается 50% квота.

Также предлагается ограничить пороги бронирования для энергетики и ОПК со 100% до 85%, а для коммунальной сферы с 75% до 60%.

Как сообщал "Телеграф", многодетные родители могут рисковать личной отсрочкой из-за долга по алиментам. Однако отказать им ТЦК может только из точного расчета. Адвокат приводит пример: если ежемесячный платеж составляет 8000 гривен, долг в 8000 или 16000 гривен равен платежу за один или два месяца и не является основанием для отказа.