США не можуть змусити Україну до капітуляції й не можуть вплинути на Росію, щоб змусити її припинити війну

Президент США Дональд Трамп робить заяви про те, що він "дуже оптимістично налаштований" щодо того, що Україна та Росія укладуть мирну угоду найближчими днями. Проте його оптимізм недоречний: все, що робить Трамп – намагається тиснути на Україну, тоді як проти Росії президент США нічого не робить, а російський правитель Володимир Путін демонструє, що він не бажає миру.

Про це сказано у публікації лояльного до Трампа телеканалу Fox News, який поговорив з американськими експертами з питань безпеки. Зокрема, телеканал підкреслює, що адміністрація Трампа не уточнила, чи стане Вашингтон вживати заходів проти Росії, якщо не вдасться досягти мирної угоди, або хоча б припинення вогню в Україні.

"Те, що Трамп ще не оголосив про жодні наслідки, не означає, що він не планує вжити якихось антиросійських заходів у майбутньому. Трамп майже напевно має намір, щоб його економічна війна проти Китаю послужила прикладом для Путіна, як далеко Трамп готовий зайти, щоб змусити своїх супротивників виконувати свою волю", — пояснила колишній співробітник розвідки Міністерства фінансів і експерт з питань Росії Ребека Коффлер.

Проте є неприємний нюанс: між США та Росією немає такої взаємної економічної залежності, яка є між США та Китаєм. Тому рішення Трампа щодо Росії може бути набагато складнішим, набагато ризикованішим та вимагає значно більше часу на роздуми.

"Він може вдатися до драконівських економічних кроків проти Росії, а може і не вдатися, оскільки Путін може вжити руйнівних, некінетичних дій проти США. Зараз це толерантність до ризику Трампа проти толерантності Путіна. І обидва люблять перемагати, і обидва мають толерантність до ризику набагато вищу за середню", – резюмував Коффлер.

Тим часом екскерівник московського відділення Центрального розвідувального управління США Ден Хоффман зазначив, що Сполучені Штати повинні продовжити підтримку Україну, якщо не хочуть поставити під сумнів свій статус глобальної наддержави. Аналогічно, підтримка Києва в інтересах Вашингтона, якщо США не хочуть коли-небудь стримувати російську агресію власними військами.

Путін, за його словами, не демонструє ознак того, що він готовий припинити війну. Білий дім досі не дав адекватної відповіді на те, чи продовжить надавати Україні військову допомогу в майбутньому, зате Трамп вже поспішив відмовити Києву у продажі боєприпасів до систем ППО Patriot. Тим часом підтримка України – це крихітний відсоток від загального оборонного бюджету США.

"Немає жодних ознак того, що Путін хоче зупинити війну. Це не дивно. Тому що для того, щоб війна закінчилася, хтось повинен перемогти, або обидві сторони повинні бути настільки втомленими, що не зможуть продовжувати боротьбу. Росія – загарбник, тому ви повинні зупинити їх, щоб покласти край війні. Єдине, що залишається незмінним, – це те, що Путін продовжує воювати. Його мета — повалити уряд в Україні. Він буде продовжувати воювати доти, доки не відчує, що досягнув цієї мети, або доки не зможе більше воювати", – зазначив Хоффман.

Зазначимо, західні експерти вважають, що Путін переграє адміністрацію Трампа на переговорах щодо України. Якщо йому вдасться досягти успіху, це може приректи світ на повторення "Мюнхена 1938". Дональд Трамп відновив тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той прийняв мирний план, запропонований США, який зокрема включає визнання анексії Криму Росією, але не передбачає жодних поступок для президента Росії Володимира Путіна. Кремлю цей план подобається – російський міністр закордонних справ Лавров аж розсипався у похвалі Трампу.

Українська делегація в Лондоні 23 квітня підтвердила свою позицію, що наша країна готова вести переговори, але не готова здаватися. Окупацію Криму росіянами Україна визнавати ніколи не буде. Тому не стало чимось дивним те, що мирні переговори, які мали відбутися в Лондоні в середу, 23 квітня, було скасовано через відмову України віддати свої території.

Після цього у Білому домі влаштували традиційну істерику та виступили зі звинуваченнями на адресу президента України Володимира Зеленського. Зокрема, прессекретар Білого дому Керолайн Левітт дозволила собі заявити, що на думку Трампа, Зеленський "рухається у неправильному напрямку" в питанні досягнення миру. Сам Трамп, виступаючи на брифінгу 23 квітня, заявив, що позиція Зеленського щодо Криму нібито шкодить мирному процесу та може призвести до ще трьох років війни в Україні. При цьому Трамп знову повторив свою улюблену маячню про "карти". Причина таких випадів у тому, що в Білому домі дуже хочуть завершити війну в Україні за перші 100 днів президентства Трампа – щоб показати хоч якусь "перемогу". А сам американський лідер вже скаржиться, що припинення війни виявилося складнішим, ніж він очікував.