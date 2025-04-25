Незвичайне природне явище перелякало мешканців Дніпра (відео)

Просто посеред міста "виросло" торнадо

Незвичайне природне явище зафіксували мешканці лівобережної частини Дніпра – над асфальтом утворився пиловий вихор, що зовні нагадував невелике торнадо. Стовп пилу та сміття піднявся високо в небо, чим привернув увагу перехожих.

Відповідними відео поділилися очевидці у телеграм-каналах. Фахівці пояснюють, що такі явища – це не справжні смерчі, а лише пилові вихори, які формуються внаслідок інтенсивного локального нагрівання поверхні за сухої та вітряної погоди.

На відміну від класичних торнадо, ці атмосферні утворення не пов'язані з грозами чи фронтальними системами, але візуально можуть виглядати досить загрозливо. У міському середовищі подібні вихори найчастіше з'являються над бетонними та асфальтованими ділянками, де сонце швидко нагріває поверхню, створюючи ідеальні умови для висхідних потоків повітря.

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж активно коментували незвичне явище:

"Містика на лівому"

"Бабці по… на смерч. Тягне дві сумки по 10 кг"

"Нехай продовжують вирубати дерева і скоро станемо пустелею".

Нагадаємо, нещодавно аналогічний випадок стався у Запоріжжі.