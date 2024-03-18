З 1 квітня в Україні зміняться тарифи на світло: кому прийдеться сплачувати більше

Йдеться не про всіх споживачів

В Україні з 1 квітня будуть введені нові тарифи на електроенергію. Проте це стосуватиметься лише частини споживачів.

Про це повідомила компанія-постачальник YASNO. Оновлені тарифи застосовуватимуться тільки для непобутових споживачів.

У компанії зазначили, що тарифи на світло переглядатимуться щомісяця згідно з методикою НКРЕКП. Нові тарифи враховують різні компоненти, такі як ціна на ринку електроенергії, тарифи на послуги оператора системи розподілу та передачі, а також на послуги постачальника універсальної послуги.

Водночас варто зазначити, що побутовим споживачам можна не хвилюватися. Для них тариф залишається незмінним – 2,64 грн/кВт-год.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення ще не прийняте. Відповідний проєкт наразі навіть не розглядається.