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Подорожчання у два етапи: українців попередили про зростання тарифів на воду

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Подорожчання у два етапи: українців попередили про зростання тарифів на воду Новина оновлена 16 березня 2024, 15:45

Подорожчання буде нерівномірним

В Україні планується підвищення тарифів на воду для побутових споживачів. Вже у квітні суми у платіжках можуть зрости на 12%, а з липня ще на 14%.

Як пише ua-energy згідно з постановами НКРЕКУ, тарифи зростатимуть нерівномірно, а пов’язано це буде зі станом об’єктів водопостачання у конкретній області чи місті

Приміром, вода коштуватиме львів’янам 27,2 грн/м³, а мешканцям Кропивницького дорожче більш ніж у 2 рази – 61,72 грн/м³. При цьому у Кропивницькому вода може подорожчати на 16 гривень, тоді як мешканці Чернівців побачать лише "плюс" 40 копійок.

Підвищення цін планується у таких містах:

  • Київ,
  • Дніпро,
  • Черкаси,
  • Нікополь,
  • Хмельницький,
  • Вінниця,
  • Рівне,
  • Бровари,
  • Ужгород,
  • Львів,
  • Тернопіль,
  • Луцьк,
  • Івано-Франківськ,
  • Чернівці,
  • Дрогобич.

"Сектор стикається зі значними фінансовими труднощами через збитки, високий рівень боргів населення та водоканалів перед кредиторами, а також через низьку заробітну плату працівників, що спричинило відтік кадрів. Заборгованість за електроенергію водоканалів, що досягла 7,9 млрд грн, стала ще однією критичною точкою, яка потребує негайного вирішення", – пояснив ситуацію президент Асоціації Укрводоканалекологія Дмитро Новицький.

Нагадаємо, наразі в країні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Водночас він не стосується тарифів на електроенергію та холодну воду.

Теги:
#Вода #Тарифи #Комуналка