В Украине пересмотрят тарифы на электричество: кого это затронет и сколько придется платить

Что изменится с 1 апреля

В Украине в следующем месяце будут пересмотрены тарифы на электричество. Однако актуально это будет лишь для малых небытовых потребителей.

Как информирует YASNO, тарифы для населения останутся на предыдущем уровне и составит 2,64 гривны за кВт/час. Что касается расценок для бизнеса, то новые расценки станут актуальными с 1 апреля 2024 года.

Для потребителей, присоединенных к сети "ДТЭК Киевские электросети":

486,987 копейки за кВт/час без НДС или 584,384 с НДС за первый класс напряжения;

544,349 копейки за кВт/час без НДС или 653,219 с НДС за второй класс напряжения.

Для потребителей присоединенных к сети "Укрзализныци":

506,411 копейки за кВт/час без НДС или 607,693 с НДС за первый класс напряжения;

640,571 копейки за кВт/час без НДС или 768,685 с НДС за второй класс напряжения.

Для потребителей, присоединенных к сети "ДТЭК Киевские региональные электросети":

507,817 копейки за кВт/час без НДС или 609,380 с НДС за первый класс напряжения;

627,699 копейки за кВт/час без НДС или 753,239 с НДС за второй класс напряжения.

Отмечается, что тарифы для небытовых потребителей пересматриваются каждый месяц согласно постановлению НКРЭКУ и включает в себя цену покупки электроэнергии на рынке, тарифы на услуги оператора системы распределения, оператора системы передачи и поставщика универсальной услуги.

Как сообщалось ранее, в Украине ожидается повышение тарифов на воду в среднем на 12%. И в отличие от ситуации с электричеством, платить больше придется населению.