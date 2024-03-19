В Украине пересмотрят тарифы на электричество: кого это затронет и сколько придется платить
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Что изменится с 1 апреля
В Украине в следующем месяце будут пересмотрены тарифы на электричество. Однако актуально это будет лишь для малых небытовых потребителей.
Как информирует YASNO, тарифы для населения останутся на предыдущем уровне и составит 2,64 гривны за кВт/час. Что касается расценок для бизнеса, то новые расценки станут актуальными с 1 апреля 2024 года.
Для потребителей, присоединенных к сети "ДТЭК Киевские электросети":
- 486,987 копейки за кВт/час без НДС или 584,384 с НДС за первый класс напряжения;
- 544,349 копейки за кВт/час без НДС или 653,219 с НДС за второй класс напряжения.
Для потребителей присоединенных к сети "Укрзализныци":
- 506,411 копейки за кВт/час без НДС или 607,693 с НДС за первый класс напряжения;
- 640,571 копейки за кВт/час без НДС или 768,685 с НДС за второй класс напряжения.
Для потребителей, присоединенных к сети "ДТЭК Киевские региональные электросети":
- 507,817 копейки за кВт/час без НДС или 609,380 с НДС за первый класс напряжения;
- 627,699 копейки за кВт/час без НДС или 753,239 с НДС за второй класс напряжения.
Отмечается, что тарифы для небытовых потребителей пересматриваются каждый месяц согласно постановлению НКРЭКУ и включает в себя цену покупки электроэнергии на рынке, тарифы на услуги оператора системы распределения, оператора системы передачи и поставщика универсальной услуги.
Как сообщалось ранее, в Украине ожидается повышение тарифов на воду в среднем на 12%. И в отличие от ситуации с электричеством, платить больше придется населению.