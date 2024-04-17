Что надо сделать после поверки счетчика горячей воды: многие забывают о важном шаге
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это надо, чтобы завершить процедуру прохождения поверки
В Украину вернулась процедура плановой поверки счетчиков тепла и горячей воды, однако некоторые забывают, что после ее прохождения необходимо сделать еще один шаг. Речь идет о необходимости передать в Центр коммунального сервиса ряд документов.
Об этом информирует Киевтеплоэнерго в своем telegram-канале. Отмечается, что это нужно для актуализации данных в информационно-аналитической системе.
"Специалисты ЦКС при внесении информации сверяют показания счетчика, при необходимости корректируют начисление. В случае необходимости помогают оформить заявку на опломбирование (если поверка была с демонтажем)", — говорится в сообщении.
Таким образом в ЦКС стоит передать:
- свидетельство о поверке
- акт выполненных работ / протокол поверки
- акт демонтажа/монтажа (если поверка была осуществлена с демонтажем прибора учета)
- фото счетчика с показаниями на дату.
Эти документы можно отправить разными способами:
- Через мессенджеры, такие как Skype или Telegram
- Через мессенджер в Facebook соответствующего сервисного центра.
- Занести лично в ящик для приема обращений или во время личного приема в одном из сервисных центров.
- Отправить по электронной почте на e-mail: [email protected].
Адрес ближайшего сервисного центра или ссылки на соцсети можно найти на сайте ЦКС.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и просто передать показания счетчика воды. Своевременная и корректная передача данных – это залог правильного начисления.