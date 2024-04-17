Что надо сделать после поверки счетчика горячей воды: многие забывают о важном шаге

Это надо, чтобы завершить процедуру прохождения поверки

В Украину вернулась процедура плановой поверки счетчиков тепла и горячей воды, однако некоторые забывают, что после ее прохождения необходимо сделать еще один шаг. Речь идет о необходимости передать в Центр коммунального сервиса ряд документов.

Об этом информирует Киевтеплоэнерго в своем telegram-канале. Отмечается, что это нужно для актуализации данных в информационно-аналитической системе.

"Специалисты ЦКС при внесении информации сверяют показания счетчика, при необходимости корректируют начисление. В случае необходимости помогают оформить заявку на опломбирование (если поверка была с демонтажем)", — говорится в сообщении.

Таким образом в ЦКС стоит передать:

свидетельство о поверке

акт выполненных работ / протокол поверки

акт демонтажа/монтажа (если поверка была осуществлена с демонтажем прибора учета)

фото счетчика с показаниями на дату.

Эти документы можно отправить разными способами:

Через мессенджеры, такие как Skype или Telegram

Через мессенджер в Facebook соответствующего сервисного центра.

Занести лично в ящик для приема обращений или во время личного приема в одном из сервисных центров.

Отправить по электронной почте на e-mail: [email protected].

Адрес ближайшего сервисного центра или ссылки на соцсети можно найти на сайте ЦКС.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и просто передать показания счетчика воды. Своевременная и корректная передача данных – это залог правильного начисления.