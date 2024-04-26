Есть всего 5 дней: когда нужно передать показания счетчика света, чтобы заплатить только за использованное

Важно своевременно отправить эти данные

Потребителям следует передать показатели счетчика света с 29 апреля по 3 мая, чтобы получить в платежке корректную сумму. В противном случае произойдет перерасчет по средним показателям и есть высокая вероятность, что придется платить больше.

На эту процедуру компания-поставщик услуг выделяет 5 дней, поэтому важно своевременно отправить данные. "Телеграф" предупреждает, что если передать показатели позже 3 мая, то за апрель рассчитают данные по среднесуточному объему потребления.

Отметим, что это нужно делать даже украинцам, которые временно не проживают в своих квартирах или домах. В таком случае следует отправлять последние зафиксированные показатели.

Передать показатели счетчика света можно разными способами:

через чат-боты ДТЭК в мессенджерах (Viber, Telegram, Facebook Massenger);

на официальном сайте ДТЭК через личный кабинет;

через приложение "Приват24".

По желанию также можно передать показания по телефону. Для этого нужно позвонить по номеру вашего местного колл-центра ДТЭК.

Ранее "Телеграф" сообщал, как часто нужно производить поверку счетчиков в квартире. Ее могут производить только специализированные компании. Если вовремя не провести поверку, то устройство снимут с абонентского учета.