Есть всего 5 дней: когда нужно передать показания счетчика света, чтобы заплатить только за использованное
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Важно своевременно отправить эти данные
Потребителям следует передать показатели счетчика света с 29 апреля по 3 мая, чтобы получить в платежке корректную сумму. В противном случае произойдет перерасчет по средним показателям и есть высокая вероятность, что придется платить больше.
На эту процедуру компания-поставщик услуг выделяет 5 дней, поэтому важно своевременно отправить данные. "Телеграф" предупреждает, что если передать показатели позже 3 мая, то за апрель рассчитают данные по среднесуточному объему потребления.
Отметим, что это нужно делать даже украинцам, которые временно не проживают в своих квартирах или домах. В таком случае следует отправлять последние зафиксированные показатели.
Передать показатели счетчика света можно разными способами:
- через чат-боты ДТЭК в мессенджерах (Viber, Telegram, Facebook Massenger);
- на официальном сайте ДТЭК через личный кабинет;
- через приложение "Приват24".
По желанию также можно передать показания по телефону. Для этого нужно позвонить по номеру вашего местного колл-центра ДТЭК.
Ранее "Телеграф" сообщал, как часто нужно производить поверку счетчиков в квартире. Ее могут производить только специализированные компании. Если вовремя не провести поверку, то устройство снимут с абонентского учета.