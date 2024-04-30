Встигніть це зробити: коли потрібно передати показники лічильника на газ і що буде, якщо запізнитися?

Передати показники лічильників можна онлайн

Щоб не переплачувати за комуналку, споживачі мають вчасно передавати показники лічильників. Це стосується всіх послуг, у тому числі газу, якщо встановлено газовий лічильник.

У компанії "Нафтогаз Україна" розповіли, з якого по яке число необхідно передавати показники газового лічильника. До речі, зробити це можна не виходячи з дому в режимі онлайн.

Так, передавати показники потрібно з 28 числа поточного місяця до 5 числа нового місяця включно. Це дозволяє точніше сформувати суму, яка відображатиметься у платіжці за використаний газ.

Якщо передати дані пізніше, то в платіжці може бути враховано середньомісячне споживання, а чи не фактично використані обсяги.

Щоб передати показання газового лічильника, необов’язково виходити з дому. Зробити це можна за допомогою смартфона лише за кілька хвилин. Для цього споживачі можуть використовувати:

Особистий кабінет на сайті;

Прямий вхід на сайт для швидкого подання без реєстрації;

Відправлення SMS на номер 4647;

Чати в Viber або Telegram.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли потрібно передавати свідчення лічильника за світло. Українцям нагадали, що буде, якщо не зробити цього вчасно.