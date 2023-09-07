З Днем онучат! Барвисті листівки та милі привітання онукам й онучкам

У святкову дату можна зібратися разом із рідними за одним столом

День онучат – миле сімейне свято, яке наголошує на важливості стосунків між бабусями, дідусями та онуками. Старше покоління бере участь у вихованні молодшого, іноді зв’язок дітей із бабусями й дідусями навіть глибше, ніж із батьками.

У більшості країн відзначається Grandparents’ Day – свято, присвячене спілкуванню бабусь, дідусів та онуків. У деяких державах, як у Польщі, бабусь вшановують в одну дату, дідусів – іншу.

Свято онучат (Grandchildren’s Day) існує у багатьох країнах, але відзначається у різні дати. Наприклад, в Аргентині у травні, у Канаді – лютому. У деяких державах є окремі Дні онучок та Дні онуків.

В Україні останні кілька років набув популярності День онучат, який щороку відзначають 7 вересня. У свято бабусі та дідусі вітають своїх онуків, родина збирається разом за одним столом.

"Телеграф" публікує гарні листівки із Днем онучат. Вибирайте картинку, яка сподобалася, завантажуйте на свій гаджет та відправляйте рідним у месенджерах чи публікуйте у соціальних мережах.

Листівки з Днем онучат

Привітання на День онучат у картинках

Раніше "Телеграф" розповідав, які свята відзначають українці у вересні. Після Дня знань у календарі ще багато важливих дат.