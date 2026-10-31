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Троєщина у темряві: як виглядає найбільший спальний масив Києва під час блекауту (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Вадим Михальченко
Дата публікації
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Троєщину накрила осіння темрява Новина оновлена 31 жовтня 2026, 21:16
Троєщину накрила осіння темрява. Фото Колаж "Телеграфу"/Ян Доброносов

Вулиці темні та безлюдні

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Київ, як і інші регіони держави, живе в режимі графіків відключень світла, внаслідок російських атак по енергосистемі України. Через це один з найвідоміших житлових масивів української столиці — Троєщина, занурився у цілковиту темряву.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як виглядає ця місцевість в умовах блекауту. На фото він передав атмосферу та настрій, які панують там у цей вечір.

Житлові будинки без освітлення мовчазними тінями нависають над вулицями Троєщини. Де-не-де помітні освітлені вікна квартир, що яскраво виділяються в осінній темряві.

Освітлені вікна в будинках яскраво помітні на тлі темряви
Освітлені вікна в будинках яскраво помітні на тлі темряви. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Освітлені вікна в будинках яскраво помітні на тлі темряви
Освітлені вікна в будинках яскраво помітні на тлі темряви. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Освітлені вікна в будинках яскраво помітні на тлі темряви
Освітлені вікна в будинках яскраво помітні на тлі темряви. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Освітлені вікна в будинках яскраво помітні на тлі темряви
Освітлені вікна в будинках яскраво помітні на тлі темряви. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Вуличні ліхтарі також не світять. Проте біля магазинів та кафе помітні яскраві "острівці" світла від їхнього автономного освітлення.

На вулицях світло помітне лише біля кафе та магазинів
На вулицях світло помітне лише біля кафе та магазинів. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
На вулицях світло помітне лише біля кафе та магазинів
На вулицях світло помітне лише біля кафе та магазинів. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Дороги Троєщини також занурені в темряву. Її на кілька секунд "руйнують" лише фари автомобілів та громадського транспорту, які періодично проїжджають повз.

Дороги освітлюють лише фари транспорту та авто
Дороги освітлюють лише фари транспорту та авто. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Дороги освітлюють лише фари транспорту та авто
Дороги освітлюють лише фари транспорту та авто. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Дороги освітлюють лише фари транспорту та авто
Дороги освітлюють лише фари транспорту та авто. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

"Троєщина без світла. Учора був у Дніпрі — світла немає. Повернувся додому, до Києва, — і тут теж немає світла", — написав Ян Доброносов.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає енергостійкий ЖК у Києві, якому не страшні відключення світла.

Теги:
#Київ #Троєщина #Світло #Відключення #Репортаж #Ян Доброносов