Троєщина у темряві: як виглядає найбільший спальний масив Києва під час блекауту (репортаж Яна Доброносова)

Вулиці темні та безлюдні

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Київ, як і інші регіони держави, живе в режимі графіків відключень світла, внаслідок російських атак по енергосистемі України. Через це один з найвідоміших житлових масивів української столиці — Троєщина, занурився у цілковиту темряву.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як виглядає ця місцевість в умовах блекауту. На фото він передав атмосферу та настрій, які панують там у цей вечір.

Житлові будинки без освітлення мовчазними тінями нависають над вулицями Троєщини. Де-не-де помітні освітлені вікна квартир, що яскраво виділяються в осінній темряві.

Освітлені вікна в будинках яскраво помітні на тлі темряви. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Освітлені вікна в будинках яскраво помітні на тлі темряви. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Освітлені вікна в будинках яскраво помітні на тлі темряви. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Освітлені вікна в будинках яскраво помітні на тлі темряви. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Вуличні ліхтарі також не світять. Проте біля магазинів та кафе помітні яскраві "острівці" світла від їхнього автономного освітлення.

На вулицях світло помітне лише біля кафе та магазинів. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На вулицях світло помітне лише біля кафе та магазинів. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Дороги Троєщини також занурені в темряву. Її на кілька секунд "руйнують" лише фари автомобілів та громадського транспорту, які періодично проїжджають повз.

Дороги освітлюють лише фари транспорту та авто. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Дороги освітлюють лише фари транспорту та авто. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Дороги освітлюють лише фари транспорту та авто. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

"Троєщина без світла. Учора був у Дніпрі — світла немає. Повернувся додому, до Києва, — і тут теж немає світла", — написав Ян Доброносов.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає енергостійкий ЖК у Києві, якому не страшні відключення світла.