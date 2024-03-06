З днем народження кумі: прикольні вітання

Порадуйте куму в день її народження незвичайними побажаннями

Кума входить до кола найближчих людей. Тому готуватися до дня народження варто заздалегідь і з повною відповідальністю. Крім покупки подарунка подумайте, якими словами ви вітатимете іменинницю. Якщо традиційні побажання набридли, приготуйте прикольні вітання з днем народження кумі. Жартівливі привітання піднімуть настрій іменинниці та зарядять її позитивом на цілий день.

"Телеграф" зібрав прикольні привітання для куми у віршах та прозі, щоб ви могли порадувати та здивувати хресну свою дитину.

Прикольні поздоровлення кумі на день народження у віршах

Кума наша люба, кума дорога!

Хай щастячко буде на довгі літа!

Здоров’я міцного, наснаги в роботі,

Хай діло завжди буде в тебе на зльоті.

Хай любляче око тебе стереже,

А Янгол із неба сім’ю збереже.

І буде любов і повага, і дім,

І радість ― не горе ― панує хай в нім!

***

Кумонько рідна, прикольна, красива,

Завжди залишся тендітна та сильна.

Радощів тобі, любові, везіння,

Поруч міцного плеча та творіння!

Завжди усміхненою залишайся,

Труднощам різним не піддавайся.

Хай в день народження диво трапляється,

Мрія найкраща твоя хай здійсняється!

***

Хай золотом доля тебе осипає,

Купає у щастя ясних промінцях,

Здоров’я Господь із небес посилає,

Щоб не було суму у світлих очах.

Кумо моя мила, красива і щира,

Хай райдужним цвітом життя розквіта,

Хай щастя безкрає та добрая віра

Поселяться в серці на довгі літа!

***

Кумасю люба, шлю вітання!

Шаленого тобі кохання,

Розкішних, щедрих подарунків,

П’янких, солодких поцілунків.

Щоб щастя аромат відчула,

Шикарні черевички взула,

Забула всі свої тривоги

Й пішла назустріч перемогам.

***

Кумасю найкраща, з народження днем!

Бажаю, щоб щастя палало вогнем.

Щоб радість і ласка текли, мов ріка,

А поруч щоб була надійна рука.

Щоби були мир і натхнення завжди,

Щоби ти ніколи не знала біди.

Хай найяскравіше життя майорить,

І буде успішною хай кожна мить.

***

Кумо моя прекрасна й дорога,

В життя хай не прийде зима!

Хай завжди в душі буде літо,

А кохання цвіте, як ті квіти!

Щоб балували рідні бажаю:

Щороку возили до Дубаю.

Гардероб щоб обновлявся,

Як тільки місяць змінявся.

Здоров’я, рідненька, міцного,

Настрою щодня запального,

В домі затишку, світла, тепла,

Щоб завжди щасливою була!

Прикольні вітання з днем народження для куми своїми словами

***

З днем народження, моя чудова кума! 🎁💐 Бажаю тобі світити яскравою лампочкою і ніколи не перегоряти, бажаю їсти багато різних смакот і взагалі не товстіти, бажаю робити в житті все, що захочеться, і в жодному разі не забивати свою голову непотрібними думками.

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Дорога кумо! 🌺 Я бажаю, щоб тебе оточували солоне море, соковита зелена трава, гаряче південне сонце 🌞💕 і справжнє жарке кохання. І нехай тобі це все не сниться, а візьме та здійсниться. З Днем народження!

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Хочу побажати своїй золотій красуні кумі завжди бути такою ж веселою і світлою, як зараз, дарувати всім своїм близьким гарний настрій і позитивний заряд, дивувати життя своїми досягненнями й не турбуватися про негаразди.

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Кумася, 💖🎂 вітаю тебе з днем народження. Нехай щасливою буде твоя жіноча доля, нехай не буде в житті збитків та втрат. Бажаю променистим сонечком 🌞світити в сім’ї, бажаю світлим розумом та талантом блищати в роботі, бажаю гарною та коханою залишатися завжди.

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Кума, скільки ми пережили з тобою разом, скільки начудили, скільки наробили! Нехай у твій день народження всі наші пригоди стануть лише приводами для тостів🥂🌺 за твоє здоров’я, за красу і кмітливість.

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З днем народження, кумася 🎁🌺 Бажаю тобі здоров’я міцного, щастя вірного, достатку високого, любові щирої, успіху неймовірного, настрою чудового та удачі, супутньої у всіх справах.

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У день народження бажаю тобі безліч справжніх скарбів: побільше веселого сміху, дзвінкого, як монетки, коханого чоловіка з золотими руками, найдорожчих людей поруч, діамантового сяйва очей, перлинних усмішок і безцінних щасливих моментів. 💕💐Зі святом, люба кумо!

Також на "Телеграфі" є добірка листівок та картинок з побажаннями доброго ранку. З їх допомогою ви можете порадувати батьків, дітей, колег та друзів.