З днем народження кумі: прикольні вітання
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Порадуйте куму в день її народження незвичайними побажаннями
Кума входить до кола найближчих людей. Тому готуватися до дня народження варто заздалегідь і з повною відповідальністю. Крім покупки подарунка подумайте, якими словами ви вітатимете іменинницю. Якщо традиційні побажання набридли, приготуйте прикольні вітання з днем народження кумі. Жартівливі привітання піднімуть настрій іменинниці та зарядять її позитивом на цілий день.
"Телеграф" зібрав прикольні привітання для куми у віршах та прозі, щоб ви могли порадувати та здивувати хресну свою дитину.
Прикольні поздоровлення кумі на день народження у віршах
Кума наша люба, кума дорога!
Хай щастячко буде на довгі літа!
Здоров’я міцного, наснаги в роботі,
Хай діло завжди буде в тебе на зльоті.
Хай любляче око тебе стереже,
А Янгол із неба сім’ю збереже.
І буде любов і повага, і дім,
І радість ― не горе ― панує хай в нім!
***
Кумонько рідна, прикольна, красива,
Завжди залишся тендітна та сильна.
Радощів тобі, любові, везіння,
Поруч міцного плеча та творіння!
Завжди усміхненою залишайся,
Труднощам різним не піддавайся.
Хай в день народження диво трапляється,
Мрія найкраща твоя хай здійсняється!
***
Хай золотом доля тебе осипає,
Купає у щастя ясних промінцях,
Здоров’я Господь із небес посилає,
Щоб не було суму у світлих очах.
Кумо моя мила, красива і щира,
Хай райдужним цвітом життя розквіта,
Хай щастя безкрає та добрая віра
Поселяться в серці на довгі літа!
***
Кумасю люба, шлю вітання!
Шаленого тобі кохання,
Розкішних, щедрих подарунків,
П’янких, солодких поцілунків.
Щоб щастя аромат відчула,
Шикарні черевички взула,
Забула всі свої тривоги
Й пішла назустріч перемогам.
***
Кумасю найкраща, з народження днем!
Бажаю, щоб щастя палало вогнем.
Щоб радість і ласка текли, мов ріка,
А поруч щоб була надійна рука.
Щоби були мир і натхнення завжди,
Щоби ти ніколи не знала біди.
Хай найяскравіше життя майорить,
І буде успішною хай кожна мить.
***
Кумо моя прекрасна й дорога,
В життя хай не прийде зима!
Хай завжди в душі буде літо,
А кохання цвіте, як ті квіти!
Щоб балували рідні бажаю:
Щороку возили до Дубаю.
Гардероб щоб обновлявся,
Як тільки місяць змінявся.
Здоров’я, рідненька, міцного,
Настрою щодня запального,
В домі затишку, світла, тепла,
Щоб завжди щасливою була!
Прикольні вітання з днем народження для куми своїми словами
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З днем народження, моя чудова кума! 🎁💐 Бажаю тобі світити яскравою лампочкою і ніколи не перегоряти, бажаю їсти багато різних смакот і взагалі не товстіти, бажаю робити в житті все, що захочеться, і в жодному разі не забивати свою голову непотрібними думками.
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Дорога кумо! 🌺 Я бажаю, щоб тебе оточували солоне море, соковита зелена трава, гаряче південне сонце 🌞💕 і справжнє жарке кохання. І нехай тобі це все не сниться, а візьме та здійсниться. З Днем народження!
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Хочу побажати своїй золотій красуні кумі завжди бути такою ж веселою і світлою, як зараз, дарувати всім своїм близьким гарний настрій і позитивний заряд, дивувати життя своїми досягненнями й не турбуватися про негаразди.
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Кумася, 💖🎂 вітаю тебе з днем народження. Нехай щасливою буде твоя жіноча доля, нехай не буде в житті збитків та втрат. Бажаю променистим сонечком 🌞світити в сім’ї, бажаю світлим розумом та талантом блищати в роботі, бажаю гарною та коханою залишатися завжди.
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Кума, скільки ми пережили з тобою разом, скільки начудили, скільки наробили! Нехай у твій день народження всі наші пригоди стануть лише приводами для тостів🥂🌺 за твоє здоров’я, за красу і кмітливість.
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З днем народження, кумася 🎁🌺 Бажаю тобі здоров’я міцного, щастя вірного, достатку високого, любові щирої, успіху неймовірного, настрою чудового та удачі, супутньої у всіх справах.
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У день народження бажаю тобі безліч справжніх скарбів: побільше веселого сміху, дзвінкого, як монетки, коханого чоловіка з золотими руками, найдорожчих людей поруч, діамантового сяйва очей, перлинних усмішок і безцінних щасливих моментів. 💕💐Зі святом, люба кумо!
Також на "Телеграфі" є добірка листівок та картинок з побажаннями доброго ранку. З їх допомогою ви можете порадувати батьків, дітей, колег та друзів.