Вірші внучці на день народження: красиві поздоровлення для найкращої дівчинки

Привітання внучці у віршах надовго залишиться у її пам’яті

День народження онуки – особливий день. Це час подарувати їй подвійну порцію радості та любові. Не упускайте можливість дати зрозуміти іменинниці, як багато вона для вас означає. Зробити це можна за допомогою гарних поздоровлень із днем народження.

Напередодні цього важливого дня знайдіть вільну хвилинку, щоби підготувати вірші для онуки з днем народження. Римовані рядки привернуть увагу та вразять як маленьку іменинницю, так і дорослу дівчину. Вірш онучці з днем народження зробить святковий день ще яскравішим і напевно змусить іменинницю посміхнутися.

Скласти власний вірш для онуки на день народження може не кожний. "Телеграф" зібрав кілька варіантів поетичних привітань, які порадують іменинницю та зроблять її ще щасливішою.

Вірші внучці на день народження

Вітаємо чарівну нашу внученьку!

Зростай щаслива в батьківській любові,

Всміхається приємне твоє личко,

Завжди будь радісна, весела і здорова!

Нехай прекрасна стелиться дорога,

Віншує радість всі твої стежини,

За тебе ми благаємо у Бога,

Для серця люба й ніжна половинка!

***

Онученько, вітаємо зі святом!

Радій в свій день народження, співай.

Чекає подарунків хай багато,

Їх з посмішкою щирою приймай.

А доля тобі щастя хай дарує

Сьогодні, завтра, у всі інші дні.

В житті твоєму радість хай панує,

Чекають тільки успіхи одні.

***

Хай на душі буде завжди ясна погода,

З кожним днем розквітає твоя врода,

Хай збуваються плани всі амбітні,

Трапляються в житті події колоритні,

Будь, онученька моя, самою щасливою,

Ніжною, доброю, милою, щирою.

***

Онуко, з днем народження, красуне!

Хай з неба тобі сонечко сміється.

Нехай радіє серце твоє юне,

Хай легко все в житті тобі вдається.

Бажаємо, щоб й дня ти не хворіла,

Вперед йшла, своїх цілей досягала

І завжди за спиною мала крила,

Щоб щастя тобі в долі вистачало!

***

В день народження внучки,

Приємно згадати, як брали на ручки,

Бантики в’язали, сукенки одягали,

На прогулянку з собою брали.

І хоч летить непомітно час,

Не забувай рідненька про нас,

Рости слухняна та мамі в поміч,

Пам’ятай важливу річ,

Всім кому потрібно, допомагай,

Увагу на пусті речі не звертай,

Живи шанобливо, батьків люби,

Свій хрест по житті покірно неси.

Гарні вірші для онуки у день народження

Моє миле дитятко, онучко моя!

Нехай світлою доля буде твоя,

Смуток твоє сердечко оминає,

Кожен день радісно протікає!

Ти найгарніша, найрозумніша,

Зичу, щоб ставало яскравішим

Щодень життя твоє, а я завжди

Поруч. Господь від зла захисти!

***

Внученьку рідненьку привітаю

З днем народження чудовим!

Радісною, гарною зростай,

Будь завжди весела і здорова.

Розквітай мов квіточка у лузі,

Врода хай тебе не обминає.

Аби знали хлопці і дівчата,

Що на світі ти одна така!

***

Вітаю, внученько мила!

Рости нам щаслива й вродлива,

Хай трепетно квітне краса

Як вроди тремтяча роса.

Ще настрою, радості світлої,

Втішають нехай здобутки,

Живи і чаруйся розквітлою,

Щоб радість була без смутку!

***

Мріють всі про дівчинку маленьку,

Слухняну, добру і гарненьку.

Найбільше пощастило нам:

Онучка — з чарівним ім’ям.

Ти — найкрасивіша в світі,

Кохана наша Нефертіті.

Зачіска завжди чарівна —

Справжня сонячна царівна!

З днем народження вітаєм!

Добре вчитися бажаєм,

Будь яскравою, як квітка,

Світла, ніжна, як лебідка.

За пустощі — вибачаєм,

Бо дуже всі тебе кохаєм!

***

Онученько, щирі прийми привітання!

Бажаємо ми в день народження твій,

Щоб справдились мрії твої, сподівання.

Ти квітни зажди, посміхайся, радій!

Здоров`я тобі, миру, щастя, любові.

Нехай буде доля солодше хурми,

А дні всі яскраві в житті, кольорові.

Тебе до нестями кохаємо ми!

***

Онука кохана,

Тебе ми вітаєм!

Цінуємо, любимо

І обіймаєм!

Ти — щастя в родині

Для кожного з нас,

Ти — наша надія

І гордість для нас!

Раніше "Телеграф" публікував добірку гарних та унікальних листівок для онуки. Ці картинки піднімуть настрій іменинниці.